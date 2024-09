Buddy-Auftritt: George Clooney lobt Freundschaft mit Brad

George Clooney (63) und Brad Pitt (60) stehen im neuen Thriller "Wolfs" erneut gemeinsam vor der Kamera. Anlässlich der Premiere des Streifens bei den aktuell stattfindenden Filmfestspielen von Venedig plauderte George über die langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit mit seinem Kumpel. "Es gibt nichts Gutes daran", scherzte er gegenüber People. Doch dann wurde der Schauspieler ernst und fügte hinzu: "Es macht Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die man sehr gut kennt." Begleitet wurden die beiden von Georges Frau Amal Clooney (46) und Brads Partnerin Ines de Ramon.

Die enge Freundschaft zwischen den Filmstars geht weit über das Filmgeschäft hinaus. In einem kürzlichen Interview mit GQ erzählten die beiden offen, wie sie sich bei Problemen gegenseitig unterstützten. "Im Leben werden die Dinge kompliziert, und man muss immer dafür sorgen, dass es allen gut geht", betonte George, während Brad ergänzte: "Ich weiß, dass er mir den Rücken stärkt und ich stärke ihm den Rücken."

"Wolfs" ist ein Thriller, in dem Brad und George als Einzelgänger engagiert werden, um denselben Job zu übernehmen. Die beiden Hollywoodstars haben bereits mehrfach zusammengearbeitet, unter anderem in den "Ocean's"-Filmen, "Burn After Reading" und "Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind". Eine Quelle verriet schon im Februar dieses Jahres im Gespräch mit People, dass die Leinwandhotties begeistert darüber seien, wieder zusammenzuarbeiten: "Brad und George sind Freunde fürs Leben. Sie schätzen und respektieren sich."

Getty Images Amal Clooney, George Clooney, Ines de Ramon und Brad Pitt, 2024

Getty Images George Clooney und Brad Pitt, Schauspieler

