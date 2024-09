Kreatin für sein Baby: Christian Wolf erntet Kritik im Netz

Im März wurden Christian Wolf und seine Ex-Partnerin Antonia Elena zum ersten Mal Eltern. Auf Social Media gewährt der Unternehmer seither immer wieder private Einblicke in sein Familienleben. So zeigte er zuletzt, dass er seinem Sohn Noah den Nährstoff Kreatin in den Brei mischt. Bei seinen Fans kommt das allerdings gar nicht gut an: Der Freund von Romina Palm (25) löst einen heftigen Shitstorm aus. Alle Infos dazu findet ihr im Promiflash-Video.

