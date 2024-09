Liam Gallagher hat Lily Allen auf dem Flugzeug-WC vernascht

Während das geplante Comeback der legendären Britpopband Oasis die Welt in Atem hält, kommt eine Reihe alter Geschichten über die Krawall-Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (51) ans Licht. Auch Lily Allens (39) Flugzeugtoiletten-Story mit Liam gehört dazu – und die hat es ganz schön in sich! Wie die Sängerin in ihrer 2018 erschienenen Autobiografie "My Thoughts Exactly" preisgibt, lernten sie und der Musiker sich 2009 auf einem Flug nach Japan zum Fuji Rock Festival kennen. "Wir haben uns im Flugzeug betrunken. Irgendwann fanden Liam und ich uns gemeinsam auf der Toilette wieder und taten etwas, was er nicht hätte tun sollen – und es waren keine Drogen", enthüllt die "Not Fair"-Interpretin. Damit nicht genug. Dem Musiker schien das gemeinsame Schäferstündchen über den Wolken so sehr gefallen zu haben, dass er sie nach der Landung gefragt haben soll, ob sie Lust habe, mit in sein Hotel zu kommen. Lily, die in ihrem Buch zugibt, als Oasis-Fan aufgewachsen zu sein, willigte ein. Am nächsten Morgen erwartete die "Fear"-Interpretin allerdings eine böse Überraschung.

"Erst am nächsten Tag, als er etwas sagte wie 'Niemand darf davon erfahren, wegen Nic‘, da habe ich gemerkt, dass er verheiratet ist", erklärt die 39-Jährige. Liam führte zu dieser Zeit eine Ehe mit der ehemaligen All-Saints-Sängerin Nicole Appleton (49). Er habe Lily gebeten, seiner Frau nichts von dem Seitensprung zu erzählen, allerdings soll Nicole sechs Monate später die Wahrheit herausgefunden haben – ein Bekannter von Lily soll sie in die skandalöse Story eingeweiht haben. Fix und alle habe Liam die Musikerin daraufhin am Telefon gebeten, seine Frau anzulügen und ihr weiszumachen, dass es sich bei ihrem Flugzeug-Techtelmechtel um "totalen Schwachsinn" handle. Die Sängerin zog zwar an einem Strang mit dem Rockstar, zeigte ihm aber auch deutlich, dass sie sein Verhalten missbilligte. Wie Lily in ihren Memoiren verrät, wollte der 51-Jährige ihrer Meinung nach nur sein Gesicht wahren "und nicht das zerstören, was wirklich wichtig ist: Die Menschen, die wir lieben und auf die wir uns verlassen." Nicole und Liam trennten sich schließlich im Jahr 2014, als öffentlich bekannt wurde, dass der Musiker ein Kind mit der Journalistin Liza Ghorban erwartet.

Vor 15 Jahren entzweite sich Oasis aufgrund eines Streits der Musiker-Brüder. Dieser scheint nun endgültig ad acta gelegt worden zu sein. Im August gab die britische Band ihre Rückkehr mit einem Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Profil bekannt: "Es ist so weit, es wird passieren." Unter dem Videozusammenschnitt alter Band-Auftritte gab Oasis bereits eine Reihe an Konzertterminen von Juli und August des nächsten Jahres bekannt. Die Gruppe verkündete dazu: "Der Ticketverkauf beginnt diesen Samstag, 31. August." Innerhalb von wenigen Minuten wurde der Beitrag fast 500.000-mal mit "Gefällt mir" markiert und fast 20.000-mal kommentiert. "Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass die Geschichte biblisch ist", "Fühlt sich so etwa Liebe an?" und "Es ist endlich passiert, ich muss weinen", kommentierten nur einige der überschwänglichen Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher und Nicole Appleton im Mai 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lily die pikante Story in ihrem Buch erwähnt? Ich finde es gut. Sie hat reinen Tisch gemacht. Na ja, ich finde, das hätte sie lieber für sich behalten sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de