Maura Higgins neue Flamme Pete wurde auf Dating-App gesehen

Ist schon wieder alles aus und vorbei? Im August wurden Maura Higgins und Pete Wicks (35) beim leidenschaftlichen Küssen beobachtet. Nun scheint die lodernde Flamme zwischen den Reality-TV-Stars aber wieder erloschen zu sein. Denn Pete soll auf der Dating-App Raya gesehen worden sein, die hauptsächlich für prominente Leute vorgesehen ist. Demnach soll der The Only Way Is Essex-Star als seinen Beruf "alles Mögliche" und als seinen derzeitigen Wohnsitz Essex angegeben haben, wie The Sun berichtet.

Ein Insider des Magazins soll Maura und Pete im vergangenen Monat während ihrer leidenschaftlichen Küsse beobachtet haben und berichtete: "Es war kein Kuss, den man einem Freund gibt, es war sehr leidenschaftlich. Sie sahen total verliebt aus und versuchten nicht, es zu verbergen." Zudem sollen die beiden sehr verliebt gewirkt haben und ihre körperliche Nähe nicht vor Schaulustigen versteckt haben. Sowohl Maura als auch Pete haben sich zu den jüngsten Vorkommnissen noch nicht persönlich geäußert.

Erst im Februar des vergangenen Jahres verkündete Maura, dass sie frisch verliebt ist – und zwar in Bobby Holland Hanton. Die Liebe zwischen der Love Island-Bekanntheit und dem Hollywood-Stuntman hielt allerdings nur für wenige Monate an: Im März dieses Jahres gab die 33-Jährige die Trennung des Stunt-Doubles von Chris Hemsworth (41) bekannt.

Getty Images Pete Wicks bei den The Tric Awards 2024

Getty Images Maura Higgins im November 2019

Glaubt ihr, zwischen Maura und Pete ist es vorbei? Ja, sonst wäre er nicht auf einer Dating-App unterwegs. Nee, glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



