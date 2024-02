Miles Teller und seine Frau Keleigh genießen Liebesurlaub

Die beiden genießen ihre gemeinsame Zeit! Im Jahr 2019 schlossen Miles (37) und Keleigh Teller (31) den Bund fürs Leben. In einer romantischen Zeremonie auf der Insel Maui in Hawaii gaben sich die beiden das Jawort. Seitdem zeigen sich der Schauspieler und seine Liebste immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Nun wurden Miles und seine Frau Keleigh in Mexiko gesichtet!

Auf den Fotos, die Just Jared vorliegen, entspannen die beiden an einem Strand in Cabo San Lucas. Während sich die Influencerin in einem pinkfarbenen, geblümten Bikini zeigt, präsentiert Miles seinen durchtrainierten Oberkörper in einer grauen Badehose. Um sich vor der Sonne zu schützen, liegen die beiden unter einem großen Sonnenschirm. Fürsorglich cremt Keleigh ihren Mann zusätzlich den Rücken mit Sonnencreme ein.

Vor wenigen Tagen feierte Miles seinen 37. Geburtstag. Auf Instagram widmete Keleigh ihrem Liebsten ein paar liebevolle Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum 37. Geburtstag an meinen Phila-Florida-Trikot-Junge, du hast den Mond aufgehängt. Flieg weiter, ich stehe daneben und schaue dir zu, wie du für immer strahlst."

Getty Images Miles Teller mit seiner Frau Keleigh im Februar 2020 in Kalifornien

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry Teller bei den Oscars im März 2023

Instagram / keleighteller Miles Teller und Keleigh Sperry im Le Jules Verne in Paris, Februar 2023.

