Superhappy: Jennifer Meyer erstmals nach Verlobung gesichtet

Jennifer Meyer (47) wurde zum ersten Mal nach ihrer Verlobung mit dem Milliardärserben Geoffrey Ogunlesi in der Öffentlichkeit gesichtet: Auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, schlendert das Paar Hand in Hand durch Santa Monica, Kalifornien. Die Ex-Frau von Tobey Maguire (49) und der Musikmanager strahlten während ihres Spaziergangs und wirkten total verliebt. Die Schmuckdesignerin trug ein graues Sommerkleid mit lilafarbenen Trägern, während ihr Verlobter in einem farblich passenden Outfit unterwegs war.

Am Montag gab die 47-Jährige bekannt, dass ihr Partner Geoffrey ihr einen Antrag gemacht hat. Auf Instagram postete sie persönliche Bilder von dem besonderen Moment – und zeigte dabei auch ihren massiven Verlobungsring, der mit mehreren Diamanten besetzt ist. "Ja", schrieb sie begeistert zu dem Post, auf dem der 34-Jährige sie von hinten umarmt. Ihren Fans verriet Jennifer, dass sie von der Verlobung vorab nichts gewusst habe: "Es war alles seine Idee! Völlige Überraschung."

Jennifer und Geoffrey wurden erstmals im vergangenen Sommer miteinander in Verbindung gebracht und feierten ihr Red-Carpet-Debüt im November 2023. Die Juwelierin war zuvor von 2007 bis 2020 mit Tobey Maguire verheiratet, mit dem sie zwei Kinder auf der Welt begrüßen durfte: Tochter Ruby und Sohn Otis. Ihr frischgebackener Verlobter ist der Sohn des nigerianischen Milliardärs Adebayo Ogunlesi. Er selbst ist CEO des von ihm gegründeten Musikmanagement-Unternehmens, das unter anderem den Rapper Young Thug (33) vertritt.

Instagram / jenmeyerjewelry Jennifer Meyer und ihr Verlobter Geoffrey im September 2024

Getty Images Jennifer Meyer und Tobey Maguire im Jahr 2014

