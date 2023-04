Süße BFFs: Jennifer Meyer und Courteney Cox halten Händchen

Courteney Cox (58) hat wohl eine enge Beziehung zu ihrer besten Freundin. Schon seit vielen Jahren kennt die Schauspielerin die Schmuckdesignerin Jennifer Meyer (46). Bei ihrer Verlobung mit ihrem Partner Johnny McDaid (46) designte sie den Verlobungsring speziell für ihre Freundin. Diesen besonderen Ring bekam sie dann bei Johnnys Antrag zu ihrem 50. Geburtstag. Und das scheint die beiden bis heute zu verbinden: Auf einem Event hielten Courtney und Jennifer sogar Händchen.

Unter anderem Daily Mail berichtet, dass Courteney und Jennifer am Mittwoch einen gemeinsamen Abend verbrachten. Die beiden statteten dem Promi-Restaurant Giorgio Baldi im kalifornischen Santa Monica einen Besuch ab. Draußen vor dem Lokal wurden sie dann von Fotografen empfangen, die festhielten, wie sie sich herzlich verabschiedeten. Hand in Hand kamen die Friends-Darstellerin und die Ex-Frau von Tobey Maguire (47) aus dem Gebäude und umarmten sich innig, bevor jede von ihnen nach Hause ging.

Eine enge Freundschaft scheint Jennifer auch zu ihrem Ex Tobey zu pflegen. Das Paar hatte sich 2020 scheiden lassen und betont, dass es die richtige Entscheidung sei. Im Podcast "The World's First" hatte die 46-Jährige verraten, dass die Trennung die beiden sogar näher gebracht habe. "Ich würde buchstäblich alles auf der Welt für Tobey geben. [...] Ich liebe ihn über alles und wir haben die schönste Familie", hatte sie geschwärmt.

ActionPress/X17 Courteney Cox und Jennifer Meyer

Getty Images Courteney Cox im April 2014 in New York

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer bei den CFDA Fashion Awards, 2013

