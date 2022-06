Scheidung von Tobey Maguire: So war es für Jennifer Meyer

Was denkt Jennifer Meyer (45) heute? Drei Jahre nachdem sich die Schmuckdesignerin und Tobey Maguire (46) kennen und lieben lernten, wurden sie 2006 zum ersten Mal Eltern. Ein Jahr später heiratete das einstige Hollywood-Traumpaar. Mit der Geburt ihres zweiten Kindes 2009 war die Familie dann komplett! Doch nach 13 Jahren entschieden Jennifer und der Spiderman-Darsteller, getrennte Wege zu gehen. 2020 reichte sie dann offiziell die Scheidung ein. Jetzt zeigte sich Jennifer ganz privat und offenbarte: Die Trennung war "die schönste Erfahrung" ihres Lebens!

In dem Podcast "The World's First" von Erin und Sara Foster berichtete Jennifer, wie die Trennung sie und Tobey sogar näher gebracht hat: "In diesem Moment war ich in der Lage, eine bewusste Entscheidung darüber zu treffen, wie diese Trennung ablaufen sollte, und darauf zu vertrauen, dass das Universum mir den Rücken stärkt, uns als Paar den Rücken stärkt [...]", erklärte Jennifer. So fand die 45-Jährige rührende Wort für den Vater ihrer Kinder: "Ich würde buchstäblich alles auf der Welt für Tobey geben. [...] Ich liebe ihn über alles und wir haben die schönste Familie!", schwärmte Jennifer.

"Ich werde nicht lügen – wir haben eine Menge Arbeit geleistet, um eine Familie zu bleiben", gab Jennifer dennoch offen zu. Für sie und Tobey seien die Kinder das Wichtigste – mittlerweile pflege auch das Ex-Paar ein freundschaftliches Verhältnis. So unterstütze der 46-Jährige Ende letzten Jahres seine Ex-Frau bei der Launch-Party ihrer neuen Modekollektion.

Getty Images Jennifer Meyer, Schmuckdesignerin

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer bei den CFDA Fashion Awards, 2013

Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

