Alabama verrät: So eng ist die Bindung zu Papa Travis Barker

Vor einigen Monaten wurde Travis Barker (48) Vater des kleinen Rocky. Darunter hat das Verhältnis des Blink-182-Stars und Tochter Alabama Luella Barker (18) aber nicht gelitten. Auf TikTok postet der Teenager ein Video, das das innige Vater-Tochter-Verhältnis untermauert. "POV: Dein Vater hinterlässt jedes Mal FaceTime-Videomails, wenn du seinen Anruf verpasst", schreibt Alabama zu einem Clip, der Travis kurz vor mehreren Auftritten zeigt. Jedes Mal ruft der Musiker seine Tochter vorher an, um ihr zu sagen, dass er sie liebt.

Offenbar scheint diese liebevolle Art bei Alabama gut anzukommen. "Mein Dad ist mein Held, ich könnte mir keinen besseren Mann als Vater wünschen", schwärmt sie unter dem Video. Beim Zusammenschneiden der Clips habe die 18-Jährige geweint: "Er ist mein Ein und Alles." In den Kommentaren schreibt Travis: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück."

Travis scheint in seiner Rolle als Papa total aufzugehen. Das betonte der Schlagzeuger auch schon in einem Interview mit People: "Das Schönste, was man in seinem Leben tun kann, ist ein Baby zu bekommen oder ein menschliches Wesen auf die Welt zu bringen." Durch Baby Rocky dürfe er diese Erfahrung noch mal von Anfang an miterleben: "Das ist meine liebste Aufgabe, das ist meine liebste Tätigkeit, die ich jeden Tag ausübe."

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seiner Tochter Alabama

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und sein Sohn Rocky

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Travis Barkers Beziehung zu seiner Tochter Alabama? Total süß! Na ja, nicht so beeindruckend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de