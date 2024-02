Liebevoller Vater: Travis Barker schiebt Rocky im Babywagen!

Er bringt Family und Arbeit unter einen Hut! Travis Barker (48) und Kourtney Kardashian (44) wurden im vergangenen Jahr die gemeinsamen Eltern von Rocky. Obwohl ihr Neugeborenes nur wenige Monate alt ist, lässt es sich der Drummer nicht nehmen, auf Tour in Australien zu gehen – samt Ehefrau und Kids. Wie das Blink182-Mitglied unter anderem seine Freizeit gestaltet, zeigen diese niedlichen Bilder: Travis schiebt den Kinderwagen des kleinen Rocky!

Das ist auf einem Schnappschuss zu sehen, den Kourtney auf Instagram teilt. "Und los geht's!", schreibt der The Kardashians-Star dazu. Auf dem Foto ist Travis von hinten zu sehen in einem lässigen Overall und auch Rocky zeigt seine winzigen Babyfüßchen, die aus dem Wagen gucken, den sein Papa fürsorglich schiebt! Dabei ist der Kleine unter einem gestreiften Stück Stoff versteckt, der über den Buggy gehängt ist.

Bereits vor wenigen Tagen wurde der Vater gemeinsam mit Kourtney und dem Neugeborenen abgelichtet – auf mehreren Schnappschüssen ist zu sehen, wie der Musiker mit seiner Ehefrau und seinem Sohn aus einem Flieger steigt und in Sydney ankommt. Dabei trägt er das gleiche Outfit wie auf dem Foto seiner Liebsten – dieses Mal hält er Rocky hingegen in seinen Armen.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit Baby Rocky, Februar 2024

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seinem Sohn Rocky

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Sohn

