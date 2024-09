Bauch- und Brust-OP: Maren Wolf zeigt Vorher-Nachher-Bild

Vor sechs Wochen legte sich Maren Wolf (32) unters Messer, um sich ihre Brustimplantate entfernen zu lassen. Auch am Bauch wurden Veränderungen vorgenommen. Jetzt präsentiert die YouTuberin mit Vorher-Nachher-Aufnahmen ihre körperliche Transformation. "Für mich persönlich war das die richtige Entscheidung. Ich merke, mein Körper ist richtig dankbar, dass diese Implantate raus sind und das zeigt mir schon, dass es zu 100 Prozent die richtige Entscheidung war", freut sich die Influencerin über das Ergebnis auf Instagram.

Auch auf das Schmerzempfinden nach der Operation geht Maren ein. "Die Brust habe ich tatsächlich so gut wie gar nicht gemerkt, den Bauch dann schon etwas mehr", verrät sie. Sieben bis 10 Tage nach dem Eingriff habe sich die Mama eines kleinen Sohnes nur ausgeruht, was mit Kind gar nicht so einfach gewesen sei. "Sechs Wochen hat jetzt die Heilung gedauert. Sie hält auch noch an. Das Endergebnis sieht man sowieso erst in sechs bis acht, neun Monaten", führt Maren weiter aus.

Maren ist eine deutsche Content Creatorin und wurde durch ihren YouTube-Kanal "Beautypeachiii" bekannt. Zusammen mit ihrem Mann Tobias Wolf, den sie 2017 heiratete, betreibt sie außerdem den Kanal "Die Wolfs". Die beiden durften sich 2020 über die Geburt ihres Sohnes Lyan River freuen. Vergangenes Jahr thematisierte das Paar offen seinen unerfüllten zweiten Kinderwunsch.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Juli 2024

Instagram / marenwolf Tobias, Maren und Lyan River Wolf

