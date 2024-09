Bipolare Störung und PTBS: Jax Taylor macht Diagnosen publik

Jax Taylor (45) macht auf Instagram öffentlich, dass er unter einer bipolaren Störung und posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leidet. Der Realitystar verrät, dass er nach Jahren des Unbehagens und der Unsicherheit über seine geistige Gesundheit im Juli in eine intensive stationäre Behandlungseinrichtung begeben habe: "Es war eine Menge zu verarbeiten und eine emotionale Zeit für mich." Jax fügt hinzu, dass er mit einem neu gefundenen Gefühl des Friedens zu seinem dreijährigen Sohn Cruz zurückgekehrt sei. Seine Diagnose sei eine lebenslange Herausforderung, die er lernen müsse zu kontrollieren.

Hinter dem 45-Jährigen liegt eine turbulente Zeit: Nach der Trennung von seiner Frau Brittany Cartwright (35) im Februar und ihrer offiziellen Scheidung im August suchte er sich professionelle Hilfe. In ihrer gemeinsamen Reality-Show "The Valley" war zu sehen, dass ihre Beziehung immer wieder durch Höhen und Tiefen geprägt war. In einer Folge des "When Reality Hits"-Podcasts verriet Brittany, dass der Entschluss zur Scheidung kein leichter gewesen sei: "Es hat viele Jahre gedauert, bis ich den Mut und die Kraft gefunden habe, das Beste für mich zu tun und mich aus einer toxischen Beziehung zu lösen."

Jax begann seine Fernsehkarriere als Model. Er bekam kleinere Rollen in Serien wie "The O.C." und "2 Broke Girls", bevor er durch seine Serienrolle in "Vanderpump Rules" bekannt wurde. Während seiner Reality-TV-Karriere sprach er oft offen über seine Kämpfe mit der mentalen Gesundheit. Fans des Schauspielers schätzen seine Ehrlichkeit und haben ihn durch diese schwierigen Zeiten unterstützt. "Eure Nachrichten haben mir mehr geholfen, als ihr wisst", bedankte sich Jax im Netz und betonte, dass er sich darauf konzentriert, ein besserer Mensch und Vater für seinen Sohn zu sein.

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2021

Getty Images Jax Taylor, Realitystar

Wie findet ihr, dass Jax seine Diagnose öffentlich macht? Ich finde das sehr ehrlich. Anderen Betroffenen macht das sicherlich Mut. Ich würde damit nicht an die Öffentlichkeit gehen.



