Darum hatten "Beauty & The Nerd"-Salvo und Joelle Streit

Salvatore Vassallo und Joelle gerieten in der dritten Folge von Beauty & The Nerd aneinander: Die Bastel-Nerdin warf ihrem männlichen Beauty vor, mit seiner harschen Art nicht auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Im Promiflash-Interview erklärt Salvatore seine Sicht der Dinge, wie es zur Auseinandersetzung kam: "Wir haben uns nicht verstanden, weil meine männliche, dominante Energie für sie einfach viel zu stark war, sodass sie sich komplett zurückgezogen hat."

Wenig später konnten die beiden Streithähne die Wogen aber wieder glätten, wie der Ex von Christina Dimitriou (32) gegenüber Promiflash verrät: "Das habe ich aber anhand vieler Gespräche mit anderen Mitbewohnern und mit Joelle gemerkt, sodass ich an mir stark gearbeitet habe, mich zusammenzureißen, um mit ihr als Team trotzdem weiterzukommen und zu gewinnen."

Joelle suchte schließlich das klärende Gespräch mit Salvatore. "Das fand ich sehr gut, weil nur so wurde mir klar, dass ich an mir arbeiten muss und dass ich vieles ändern muss, beziehungsweise nicht so perfekt bin für sie und das Team und die Bindung damit eher geschwächt habe, anstatt sie zu stärken", gibt der Italiener im Gespräch mit Promiflash zu.

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

privat Salvatore Vassallo, Reality-TV-Darsteller

