Diese "Ex on the Beach"-Couples verlassen die Show gemeinsam

Mit Folge 18 endete die diesjährige Staffel Ex on the Beach – und es entschied sich, welche der Ex-Paare ihrer Liebe noch eine zweite Chance geben wollen. Dazu wurden die einstigen Couples zur Ex-Zeremonie zusammengetrommelt und mussten gemeinsam eine Entscheidung fällen: Gehen sie erneut eine Verbindung ein oder wollen sie zeremoniell von ihren Ex-Beziehungen befreit werden? Für Abdu und Jessi war die Sache glasklar: Das einstige Temptation Island-Paar konnte sich keine gemeinsame Zukunft mehr vorstellen, da der Schmerz auf beiden Seiten noch zu tief sitze. Auch Donel und Uzoma waren sich einig, kein Liebes-Comeback zu feiern. Bei den ehemaligen Are You The One?-Turteltauben Juliette und Barkin sah das anders aus: Die beiden wagten den Schritt, eine erneute Verbindung einzugehen.

Eric und Aline taten es ihnen gleich: Schon in den vergangenen Wochen in der Villa sind sich die beiden nähergekommen und haben ihre Liebe aufflammen lassen. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass Eric vor der Gruppe erklärte: "Ich muss nicht lange reden, ich liebe diese Frau ganz einfach." Auch zwischen Elli und Phillip hatte es in den letzten gemeinsamen Tagen auf der Insel der Verflossenen wieder gefunkt. Da die beiden bisher jedoch ziemlich zaghaft mit der Äußerung ihrer Gefühle umgegangen sind, wurde ihnen die Entscheidung in der Ex-Zeremonie von der Produktion abgenommen: "Mächtiger als eure Liebe ist nur das Terror-Tablet. Deshalb habt ihr keine Wahl und verlasst die Villa als Paar."

Obwohl Edda und Christian ihre Ex-Partner bereits hinter sich gelassen hatten, wurden auch sie in der Zeremonie nach vorn gerufen und vor die Wahl gestellt. Immerhin hatten sich die beiden in der Villa angenähert und gingen sogar im "Sex on the Beach"-Raum auf Tuchfühlung. Darüber hinaus konnten die Blondine und der Hottie eine emotionale Bindung zueinander aufbauen, weshalb auch sie beschlossen haben, die Sendung als Paar zu verlassen.

Instagram / barkin_cmrt Juliette und Barkin, "Are You The One?"-Kandidaten

RTL Edda, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Glaubt ihr, die Paare sind nach dem Finale zusammengeblieben? Ja, ich denke, sie werden es alle geschafft haben. Nee, ich glaube, von den Paaren ist keiner mehr zusammen. Ergebnis anzeigen



