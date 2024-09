Dream-Team Ariana Grande und Cynthia teilen "Wicked"-Foto

"Wicked" wird eines der Winter-Highlights im Kino und hat schon jetzt ein echt zauberhaftes Duo hervorgebracht. Die beiden Hauptdarstellerinnen Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo scheinen während der Dreharbeiten nämlich eine echt innige Freundschaft entwickelt zu haben. Das beweisen sie jetzt auch wieder auf einem gemeinsamen Selfie vom Set, das Ariana bei Instagram teilt. Die Sängerin ist darauf im Kostüm ihrer Figur Glinda mit einer großen Krone zu sehen und Cynthia ganz in Grün als Hexe Elphaba. Beide lächeln glücklich und Ariana hat entspannt die Augen geschlossen. Den Schnappschuss kommentiert die 31-Jährige lediglich mit "80 Tage" – denn dann feiert der Film endlich seine Premiere.

Wie eng Ariana und Cynthias Freundschaft nach der gemeinsamen Zeit am Set tatsächlich ist, zeigten sie bereits zum Ende des vergangenen Jahres: Die beiden ließen sich nämlich ein Freundschaftstattoo stechen, natürlich mit Bezug auf ihren Film. In ihrer Story postete Ariana ein Bild ihrer beiden Hände. Auf beiden Handflächen war der frisch tätowierte Schriftzug "For Good" – zu Deutsch "Für das Gute" – zu lesen. Dabei handelt es sich um einen Songtitel aus "Wicked", genauer gesagt ein Duett der beiden Hauptcharaktere. Dieser ist wohl einer der wichtigsten Momente für Glinda und Elphaba, denn mit dem Song werden sie sich der wahren Bedeutung füreinander bewusst. Eine Botschaft, die offenbar auch Ariana und Cynthia verinnerlicht haben.

Für Ariana bedeutet "Wicked" nicht die erste große Rolle, denn bevor sie ein Popstar wurde, kannten Fans sie vor allem aus der Nickelodeon-Serie "Victorious". Darin spielte sie die leicht schusselige Cat. Ihre Rolle erfreute sich derart großer Beliebtheit, dass es schließlich ein Spin-off gemeinsam mit Jennette McCurdys (32) iCarly-Rolle Sam gab, denn beide Serien spielen im selben Universum. Daraus wurde "Sam & Cat". Allerdings wurde das Ganze nach einer Staffel wieder eingestampft. Cynthia hingegen machte sich auch in der Broadway-Szene einen Namen und bekam für ihre Darstellung im Musical "Die Farbe Lila" sowohl einen Tony Award als auch einen Grammy und einen Emmy. Darüber hinaus war sie für ihre Rolle im Historiendrama "Harriet" für einen Oscar nominiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo zeigen ihre Hand-Tattos

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch genauso sehr auf "Wicked" wie Ariana und Cynthia? Ja, ich bin so neugierig auf diesen Film. Nee, für mich ist das gar nichts. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de