Elton John kann nach Augeninfektion nur eingeschränkt sehen

Elton John (77) überrascht seine Instagram-Follower mit einem besorgniserregenden Geständnis: "Während des Sommers hatte ich mit einer schweren Augeninfektion zu kämpfen, die leider dazu führte, dass ich auf einem Auge nur noch eingeschränkt sehen kann." Mittlerweile gehe es dem Sänger den Umständen entsprechend wieder etwas besser: "Ich bin auf einem guten Weg der Genesung, aber es ist ein extrem langsamer Prozess und es wird einige Zeit dauern, bis das betroffene Auge wieder sehen kann."

In dieser Zeit sei der 77-Jährige in den besten Händen gewesen, wie er weiter in seinem Statement schreibt: "Ich bin so dankbar für das hervorragende Team von Ärzten und Krankenschwestern und meine Familie, die sich in den vergangenen Wochen so gut um mich gekümmert haben." Elton habe den Sommer in aller Ruhe zu Hause verbracht, um sich zu erholen: "Ich habe ein positives Gefühl, was die Fortschritte angeht, die ich bei meiner Heilung und Genesung bis jetzt gemacht habe."

Unter Eltons emotionalem Post sammeln sich innerhalb weniger Minuten zahlreiche Kommentare. Unter anderem schreibt Donatella Versace (69): "Ich sende dir so viel Liebe, Elton! Gute Besserung. Ich liebe dich." Ein anderer besorgter Nutzer schreibt: "Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, mein Freund. Heile dich, ruhe dich aus." Seine Fans scheinen sich Sorgen zu machen: Bereits Anfang des Jahres unterzog sich der "Rocketman"-Interpret einer Operation am Knie.

