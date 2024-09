Ian McKellen zeigt sich nach Sturz wieder fit bei Premiere

Sir Ian McKellen (85) scheint sich von seinem schweren Sturz von einer Bühne wieder erholt zu haben. Bei der "The Critic"-Filmpremiere am vergangenen Montag in London machte der Schauspieler auf dem roten Teppich einen ziemlich fitten Eindruck. Ohne Unterstützung oder jegliche Hilfsmittel posierte er in einem braun-schwarz karierten Anzug für die Kameras – und das mit einem äußerst breiten Lächeln im Gesicht.

Im Juni war Ian während einer Kampfszene des Theaterstücks "Player Kings" von der Bühne gefallen. Dabei brach er sich Berichten zufolge das Handgelenk und einen Wirbel. Dieser Vorfall setzte ihm ziemlich zu, wie er im Saga Magazine-Interview zugab: "Ich dachte, es wäre das Ende von etwas. Es war schrecklich." Danach habe er sich lange nicht in die Öffentlichkeit getraut, weil die Nervosität und die Angst davor, angerempelt zu werden, zu groß gewesen seien. Zudem sei er noch lange von "quälenden Schmerzen in den Schultern" geplagt worden. Seine Arbeit als Schauspieler musste Ian vorübergehend auf Eis legen.

Doch wie es scheint, wird die Schauspielpause für den Der Herr der Ringe-Star doch noch etwas länger ausfallen. Wie Ian zuletzt gegenüber BBC verriet, werde er sich für den Rest des Jahres eine Auszeit nehmen – das Ende seiner Karriere bedeute das allerdings nicht."Was würde ich denn sonst machen, wenn nicht arbeiten? Ich werde für den Rest des Jahres nur eine Pause einlegen und dann im Januar wieder zur Arbeit zurückkehren", erklärte Ian im Interview und fügte hinzu: "Ich bleibe dran, solange die Beine, die Lunge und der Geist funktionieren."

Getty Images Ian McKellen bei der "The Critic"-Filmpremiere im September 2024

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler und Bühnenkünstler

