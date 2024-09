Kevin Jonas widmet seiner Danielle einen liebevollen Beitrag

Kevin Jonas (36) und seine Danielle (37) sind seit beinahe 15 Jahren glücklich verheiratet. An seiner Liebe zu ihr scheint sich auch nach all den Jahren nichts verändert zu haben. Ohne einen speziellen Anlass zu nennen, teilte der Musiker ein Schwarz-Weiß-Foto seiner Frau auf seinem Instagram-Kanal. Darauf tanzt Danielle in einem hautengen Abendkleid und scheint eine ausgelassene Feier zu genießen. "Dieses Mädchen ist für immer mein Date", lauten Kevins herzerwärmende Worte in der Bildunterschrift.

Die Follower des Jonas Brothers-Stars scheinen von seiner Liebesbekundung an Danielle völlig ergriffen zu sein. "Jeder braucht einen Mann wie Kevin in seinem Leben" oder "Eine Liebe wie die von Kevin zu Danielle ist einmalig" sind nur zwei der rührenden Kommentare unter dem Schnappschuss. "So schön! Eure Liebesgeschichte ist mein absoluter Traum", schwärmte ein anderer Nutzer und fügte hinzu: "Ich folge euch, seit ich von euch beiden erfahren habe." Zahlreiche weitere Fans des 36-Jährigen betonten, dass Danielle "von Jahr zu Jahr" immer schöner werde.

Zwei Jahre nach ihrem zufälligen Kennenlernen im Jahr 2009 gaben sich Kevin und Danielle während einer romantischen Zeremonie in New York das Jawort. Im Jahr 2014 brachte Danielle die gemeinsame Tochter Alena Rose zur Welt. Drei Jahre später machte die kleine Valentina Angelina (7) das Glück der Familie perfekt. Wie Kevin in einer Podcastfolge von "The Viall Files" verriet, scheinen er und seine Partnerin ein drittes Kind nicht völlig auszuschließen. "Wenn es Gottes Wille ist...", erklärte der "Leave Before You Love Me"-Interpret.

Instagram / kevinjonas Danielle Jonas, TV-Bekanntheit

Instagram / kevinjonas Danielle Jonas, Valentina Angelina Jonas, Alena Rose Jonas und Kevin Jonas, 2024

