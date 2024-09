Michael Polansky und Lady Gaga strahlen zusammen in Venedig

Aktuell finden die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig statt. Stars und Sternchen reisen aus der ganzen Welt in die Stadt der Kanäle, um bei dem Event dabei zu sein. Aktuelle Aufnahmen zeigen, dass sich auch Lady Gaga (38) und ihr Verlobter Michael Polansky unter das prominente Aufgebot gemischt haben. Hand in Hand verlassen die beiden den Flughafen und machen sich mit einem Wassertaxi auf den Weg in die Innenstadt. Ein Kuss hier, eine Streicheleinheit da – das Ehepaar in spe scheint kaum glücklicher sein zu können.

Die "Pokerface"-Interpretin trägt bei ihrer Ankunft in Venedig ein kurzes, schwarzes Kleid mit weißen Tupfern im 60er-Jahre-Stil. Dazu kombiniert Lady Gaga eine dunkle, leicht transparente Strumpfhose mit klassischen schwarzen High Heels. Ein Teil ihrer blonden Haare ist zu einem Dutt zusammengebunden, während ihr die restlichen Strähnen in lockeren Wellen über die Schultern fallen. Michael ist von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und rundet seinen lässigen Look – ebenso wie die "Just Dance"-Interpretin – mit einer schwarzen Sonnenbrille ab.

Lady Gaga und der Unternehmer gaben im Juli ihre Verlobung bekannt. Michael soll bereits im März um die Hand der Musikerin angehalten haben. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight zu wissen glaubt, soll das Paar schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. "Sie denken bereits über Hochzeitspläne nach und sprechen über eine mögliche Hochzeit in Europa", führte die Quelle aus und ergänzte: "Sie würden gerne früher als später heiraten und wollen beide eine Familie gründen."

Anzeige Anzeige

Action Press / Backgrid Michael Polansky und Lady Gaga im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky, März 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Schnappschüsse von Lady Gaga und Michael? Supergut! Sie sehen total stylish aus. Na ja. Mir gefallen ihre Looks nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de