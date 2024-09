Prinzessin Märthas Tochter hatte besondere Rolle bei Trauung

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen hat ihrer ältesten Tochter Maud (21) laut Hello! eine ganz besondere Ehre bei ihrer Hochzeit erwiesen: Bei der Zeremonie am letzten Augustwochenende durfte die 21-Jährige ihre Mutter zum Altar führen und ihr den Schleier zurückziehen, als sie bei Bräutigam Durek Verrett (49) angekommen waren. Doch auch Märthas (52) zwei jüngere Töchter Leah (19) und Emma (15) waren in die Zeremonie eingebunden. In güldene Kleider gehüllt, eröffneten sie den Weg zum Traualtar.

Maud, Leah und Emma gehen aus der ersten Ehe der norwegischen Prinzessin hervor. In den frühen 2000er-Jahren war sie mit dem Schriftsteller Ari Behn (✝47) liiert. Nachdem sie sich 2002 das Jawort gegeben hatten, erblickte ein Jahr später die erste gemeinsame Tochter das Licht der Welt. 2005 und 2008 folgten dann die Geburten von Mauds Schwestern. Trotz ihres Familienglücks ging die Beziehung von Märtha und Ari in die Brüche. 2016 hatte das Paar seine Trennung verkündet. Die Royal-Lady ist mittlerweile alleinerziehend – ihr Ex-Mann hatte im Jahr 2019 Suizid begangen.

2018 fand Märtha in ihrem Schamanen Durek eine neue Liebe. Für die Beziehung mit dem Alternativtherapeuten stand die Königstochter lange in der Kritik. In seiner Vergangenheit machte Durek mit seiner Weltanschauung, Verhaftungen und Klagen auf sich aufmerksam. Doch die Beziehung zu ihrem Partner hatte Märtha trotz allem nicht aufgegeben. Im Juni 2022 verkündete das Paar seine Verlobung – am 31. August gingen die beiden dann letztendlich gemeinsam den Bund der Ehe ein.

Getty Images Prinzessin Märtha Louises Töchter Maud, Emma und Leah

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett bei ihrer Hochzeit im August 2024

