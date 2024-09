Regeländerung bringt Sommerhaus-Kandidaten zur Weißglut

Das Sommerhaus der Stars geht in wenigen Tagen in eine neue Runde. Und die neunte Staffel scheint es in sich zu haben. Es gibt eine Regeländerung, die nicht bei allen Stars für Glücksgefühle sorgt. Gloria Glumac (32) und Co. müssen auf Fleisch- und Wurstwaren verzichten, wie Bild berichtet. Bei Sam Dylan (33) sorgt das für Zündstoff: "Vegan? Die können mich am A**** lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas!"

Gloria befürchtet, bei fleischloser Ernährung nicht satt zu werden: "Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Ich will keine Kohlenhydrate essen, mein Körper schreit nach Fleisch." Eine dürfte sich über das neue Konzept freuen: Tessa Bergmeier (35). "Kein Tier ist da, um gegessen zu werden", stellt die überzeugte Veganerin beim Vorlesen der neuen Spielregeln klar.

Ab dem 10. September können sich Fans die erste Folge der neuen Staffel auf RTL+ anschauen. Eine Woche später folgt die Ausstrahlung im Free-TV. Um den Titel "Promipaar des Jahres" kämpfen Sam und sein Partner Rafi Rachek (34), Tessa und ihr Freund Jakob und Raúl Richter (37) mit Vanessa Schmitt. Zu ihnen gesellen sich Umut Tekin (27) und Emma Fernlund, Alessia Herren (22) und Kindsvater Can sowie Theresia Fischer (32) und Stefan. Die Runde komplett machen Gloria und ihr neuer Freund Michael und Sarah Kern (55) mit ihrem Mann Tobias Pankow.

Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

