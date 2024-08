Endlich geht es los: Starttermin für das Sommerhaus steht

Das Sommerhaus der Stars steht in den Startlöchern – und nun gibt es auch endlich einen Termin zum Einschalten. Via Instagram verkündet RTL den Start für den Kampf der Promipaare. "Na, hört ihr schon die Kühe muhen? 'Das Sommerhaus der Stars' öffnet endlich seine Pforten! Also macht euch bereit für knallharte Challenges, wilde Diskussionen und viele amüsante Momente ab dem 10. September auf RTL+ und ab dem 17. September immer dienstags auf RTL", heißt es in dem Ankündigungspost.

Die Meinung der Fans in den Kommentaren ist eindeutig: Sie können es kaum erwarten! "Endlich! Aber krass, schon wieder ein Jahr rum. Freue mich auf jeden Fall auf die abendliche Portion Trash-TV", schreibt ein begeisterter User. Ein anderer meint: "Wird aber auch mal Zeit!" Von der Unterkunft scheint sich aber nicht viel verändert zu haben: Der Clip zeigt die gewohnte Behausung in Bocholt mit der liebevoll kitschigen Deko und den Kühen direkt vor der Tür.

Und wer darf alles in das Sommerdomizil einziehen? Der Cast ist schon länger bekannt: Unter anderem sind Sam Dylan (33) und Freund Rafi Rachek (34) mit dabei. Außerdem wird die Hütte von Tessa Bergmeier (35) und ihrem Partner Jakob aufgemischt. Zu ihnen gesellen sich Umut Tekin (27) und Emma Fernlund sowie Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt. Und es kracht wohl ordentlich. Schon vorab sickerte durch, dass es zu einem körperlichen Zwischenfall kam, der das Eingreifen der Security erforderte.

