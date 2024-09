So aufgelöst war McFly-Tom Fletcher nach seiner Diagnose

Tom Fletcher (39) wurde 2003 als Mitglied der britischen Rock-Pop-Band McFly bekannt. Die Gruppe feierte mit Songs wie "All About You" in ihrer Heimat große Erfolge. Doch während die Fans jubelten, sah es in dem Musiker oft ganz anders aus. Wie Birmingham Live berichtet, sprach der The Voice-Coach in einem emotionalen Interview mit Fearne Cotton (43) offen über die psychischen Probleme, die ihn seit seiner Kindheit verfolgen. "Schon als kleiner Junge war ich immer sehr emotional. In einem Moment war ich aufgeregt, im nächsten das genaue Gegenteil. Aber ich glaube, alle dachten, dass ich einfach so bin", schilderte der 39-Jährige. Lange habe er nicht gewusst, was mit ihm los sei, bis er 2011 auf die Dokumentation "The Secret Life Of The Manic Depressive" von Stephen Fry (67) gestoßen ist, in der der Schauspieler von seiner bipolaren Störung und Depression erzählt. "Es klang genau wie bei mir. Ich habe einfach geweint", gestand der Sänger.

Bei Tom wurde schließlich eine bipolare Störung diagnostiziert, eine psychische Erkrankung, bei der die Stimmung von einem Extrem ins andere schwankt. Allerdings blieb es für den Musiker nicht nur bei dieser mentalen Herausforderung. Der Brite sprach mit seiner Interviewpartnerin auch über seine Anfänge im Rampenlicht und gestand, dass seine Gedanken in dieser Zeit pausenlos um sein Gewicht kreisten. An einem seiner Tiefpunkte habe sich der Popstar ausschließlich von einem Blaubeermuffin und einer Tasse Kaffee pro Tag ernährt. Als er über seine früheren psychischen Probleme nachdachte, gab er offen zu: "Es war so ungesund." Eine zusätzliche Belastung stellte für Tom die Angst dar, dass seine Familie etwas mitbekommen könnte. "Ich hatte mit Depressionen zu kämpfen – ich bin sicher, dass ich ein Albtraum war, aber ich habe vieles davon vor [meiner Frau] Giovanna geheim gehalten. Wie viele Männer verheimlichte ich es oft vor den Menschen, die mir am nächsten standen", räumte er ein.

2017 machte Tom seiner Jugendliebe Giovanna (39) einen herzergreifenden Heiratsantrag. "Gestern vor sechs Jahren [...] wollte Tom mich in der Schule treffen, in der wir uns mit 13 kennengelernt hatten. [...] Er hat mir erzählt, er würde dort filmen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Als ich die Tür aufmachte, sah ich Rosenblüten und Kerzen, die die Treppe hochführten", schrieb die 39-Jährige unter einem Foto, das sie auf Instagram postete. "Mir war schwindelig vor Aufregung und ich weinte bereits, als ich ihn da stehen sah. [...] Nur wir zwei. Es war ein unglaublicher Moment mit meinem besten Freund [...]", kommentierte sie den emotionalen Beitrag weiter. Die beiden Turteltauben begeistern auf Social Media regelmäßig ihre große Fangemeinde mit Anekdoten aus ihrem turbulenten Alltag mit ihren drei süßen Söhnen Buzz (10) , Buddy und Max Mario.

Tom Fletcher im April 2018

Tom Fletcher und seine Frau Giovanna im September 2023

