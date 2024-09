So geht Iris Kleins neuer Freund mit dem Hass im Netz um

Iris Klein (57) ist seit einigen Monaten glücklich an Stefan Braun vergeben. Auch in der Öffentlichkeit macht sie kein Geheimnis um ihre Liebe und teilt stolz regelmäßig Pärchencontent im Netz. Das ruft allerdings auch einige Hater auf den Plan – immer wieder kommt es zu bösen Anschuldigungen gegen den Vertriebler. Doch wie geht Stefan, der bisher nicht in der Öffentlichkeit stand, mit dem Hass um? "Er versteht gerade nicht, warum uns diese Hater auseinanderbringen wollen und warum man Lügen über ihn verbreitet", erklärt die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Gegen die Attacken im Netz setzt sich Stefan aber nun zur Wehr: "Er war bei der Polizei und hat Anzeige erstattet. Die IP-Adressen werden nun ermittelt. Die Staatsanwaltschaft wird hoffentlich für gerechte Strafen sorgen."

Erst vergangenes Wochenende berichtete Iris über die neuesten Vorwürfe gegen ihren Freund. "Es ist immer wieder witzig, was manche Leute sich rausnehmen. Da heißt es: 'Iris macht eine Story mit Sonnenbrille, sie wurde bestimmt geschlagen von ihrem Freund'", erzählte sie in ihrer Instagram-Story und stellte klar, dass an den Gewaltvorwürfen nichts dran ist: "Der ist viel zu lieb. So was macht der nicht, also macht euch da keine Sorgen." Bereits im Juli wurde Stefan von Usern Untreue vorgeworfen. Auch damals verteidigte die Mama von Daniela Katzenberger (37) ihren Schatz im Netz.

Hinter Iris liegen harte Monate: Anfang vergangenen Jahres trennten sich die 57-Jährige und ihr langjähriger Ehemann Peter Klein (57) wegen seiner angeblichen Untreue während der Dreharbeiten des Dschungelcamps. Bereits wenige Monate nach dem Ehe-Aus machte die Promi Big Brother-Bekanntheit dann ihre Beziehung zu Mr. T publik. Die Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate. Im April dieses Jahres veröffentlichte sie dann das erste Pärchenfoto mit ihrer aktuellen Flamme Stefan.

Anzeige Anzeige

ActionPress Iris Klein und Stefan Braun bei der Red Night in Frankfurt

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Iris und Stefan auf Dauer dem Druck der Öffentlichkeit standhalten können? Ja, sicher! Sie sind ein tolles Paar. Ich glaube, das wird echt schwer… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de