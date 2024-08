Häusliche Gewalt? Iris Kleins Freund wird im Netz attackiert

Iris Klein (57) hat keine Lust auf Spekulationen. Immer wieder kommt es zu wilden Anschuldigungen gegen sie oder ihre Familie. Nun scheinen die Internettrolle ihren Freund Stefan Braun ins Visier genommen zu haben. In ihrer Instagram-Story berichtet die TV-Bekanntheit: "Es ist immer wieder witzig, was manche Leute sich rausnehmen. Da heißt es: 'Iris macht ne Story mit Sonnenbrille, sie wurde bestimmt geschlagen von ihrem Freund.'" Dann schiebt die Auswanderin ihre Brille hoch und zeigt ihr unversehrtes Gesicht. "Nee, der ist viel zu lieb. So was macht der nicht, also macht euch da keine Sorgen", versucht sie ihre Follower zu beruhigen.

Iris kennt sich mit Hassnachrichten selbst besser aus, als ihr lieb ist. Sie habe schon Hate für die absurdesten Dinge bekommen: "Geh ich zu Jenny (32) heißt es: 'Die Alte nistet sich ein!' Geh ich nicht zu Jenny: 'Sie vernachlässigt ihre Tochter.' Egal, was ich mache, für die Hater ist es immer falsch." Manchmal wisse sie gar nicht mehr, was sie überhaupt teilen soll. Doch fiese Nachrichten lasse der Realitystar nicht auf sich sitzen. Wer etwas Böses schreibt, wird sofort blockiert.

Die Mama von Daniela Katzenberger (37) und Stefan gehen inzwischen schon mehreren Monaten zusammen durchs Leben. Allerdings gibt es nicht zum ersten Mal Spekulationen über den leidenschaftlichen Motorradfahrer. Im Juli verteidigte Iris ihren Liebsten schon einmal auf Social Media. Damals warf ihm eine Frau vor, eine Affäre mit ihr zu haben. "Der versteht gerade die Welt nicht mehr, wieso ihm so viel Hass entgegengebracht wird. Warum versucht jemand, unsere Beziehung zu zerstören?", beklagte sich die 57-Jährige.

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und seine Partnerin Iris Klein

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun, Iris Kleins Freund

Findet ihr es gut, dass Iris Stefan verteidigt? Ja, die Spekulationen sind total fies. Ich finde, sie sollte das unkommentiert lassen. Ergebnis anzeigen



