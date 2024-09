So groß: Katherine Schwarzenegger präsentiert Mega-Babybauch

Lange kann es bei Katherine Schwarzenegger (34) nicht mehr dauern. Die Tochter von Action-Held Arnold Schwarzenegger (77) ist aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger. Und sie scheint einen richtigen Schwangerschafts-Glow zu haben. Vergangenen Sonntag erwischten Paparazzi die Autorin zusammen mit ihrer Schwester bei einem Ausflug im kalifornischen Montecito. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen eine strahlende Katherine in Sportkleidung und cooler Sonnenbrille. Das enge Oberteil bringt ihren schon groß gewordenen Babybauch perfekt zur Geltung. Und auch der kleine Shoppingtrip hatte das Motto Baby, denn für die Schwestern ging es in das Kindergeschäft The Nurture Cottage.

Dass Katherine ihren Babybauch stylish in Szene zu setzen weiß, bewies sie schon in den vergangenen Wochen immer wieder. So kombinierte sie bei einem Spaziergang Mitte August gekonnt eine weite schwarze Hose und ein weißes Top mit Slippern, gemusterter Handtasche und einer Sonnenbrille im Stil der 50er-Jahre. Das eng anliegende Top betonte ebenfalls vor allem ihre wachsende Körpermitte. Auch als der Kindspapa Chris Pratt (45) stolz das erste Foto der werdenden Mama bei Instagram postete, grinste sie in die Kamera und verzückte die Fans mit einem lieblich pinkfarbenen Latz-Overall. Die Farbe des Overalls ließ die Fans bereits spekulieren, ob die beiden vielleicht ein drittes Mädchen bekommen.

Chris und Katherine haben nämlich schon zwei gemeinsame Töchter. 2020 wurde die kleine Lyla geboren, zwei Jahre später erblickte ihre Schwester Eloise (2) das Licht der Welt. Ob es auch diesmal wieder ein Mädchen wird, halten die beiden aktuell noch geheim. Zumindest wäre dann Chris' Sohnemann Jack in der Unterzahl. Den 12-Jährigen brachte der Marvel-Darsteller aus seiner Beziehung mit Anna Faris (47) mit in die Ehe. Der Pratt-Schwarzenegger-Clan scheint aber die perfekte Patchwork-Familie zu bilden. Nicht zuletzt auch, weil Chris und Katherine so ein eingeschworenes Team sind. Das zeigte der Hollywoodstar seiner Liebsten unter anderem an ihrem Hochzeitstag mit einer Liebeserklärung: "Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spaß, den du in mein Leben gebracht hast."

Anzeige Anzeige

Instagram /prattprattpratt Katherine Schwarzenegger, Frau von Chris Pratt

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Katherines Look? Klasse, genau richtig für einen kleinen Shoppingtrip. Hm, ich würde das so nicht tragen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de