So luxuriös ist Brittany und Patrick Mahomes' Traumvilla

Patrick (28) und Brittany Mahomes (29) leben wahrlich luxuriös! Ihr Anwesen in Kansas City bietet nicht nur ein eigenes, personalisiertes Footballfeld, sondern auch eine Reihe anderer Annehmlichkeiten, die so ziemlich jedes Herz höherschlagen lassen. In einem Instagram-Story-Video präsentiert Brittany den weitläufigen Garten, in dem Sohn Bronze fröhlich in einem Spielzeugauto umherfährt und die Rehe auf der anderen Seite des Zauns bewundert. Im Hintergrund ist das beeindruckende Spielfeld zu sehen, das unter der Terrasse des Hauses angelegt ist – in einer Endzone prangt der Name "Mahomes" in schwarzer Schrift. Doch das Footballfeld ist nicht das einzige Highlight der Villa: Patrick und Brittany haben sich auch eine exklusive Hundedusche gegönnt, die speziell für ihre geliebten Vierbeiner Steel und Silver eingerichtet wurde. Die Ex-Kickerin gewährte ihren Followern Anfang des Jahres einen kleinen Einblick in den Waschraum für die Hunde.

Das Ehepaar, das sich bereits seit der Highschool kennt, hat sich durch seine gemeinsame Liebe zum Sport gefunden. Während die Fitnesstrainerin ihre MLS-Träume nach einer Verletzung aufgeben musste, spielte Patrick weiter Football. Er wurde 2017 von den Kansas City Chiefs verpflichtet, mit denen er mittlerweile ganze dreimal den Super Bowl gewann. Brittany kümmert sich während der NFL-Saison liebevoll um die gemeinsamen Kinder, Haus und Hof. Im "WHOOP"-Podcast erzählte sie kürzlich, wie sehr sie ihren Mann unterstützt und ihm den Rücken freihält, damit er sich voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren kann. "Ich verstehe, dass Patrick während der Saison mit dem Football beschäftigt ist, und deshalb übernehme ich viele Dinge, um sein Leben außerhalb des Footballs weniger stressig zu machen. Dann, außerhalb der Saison, muss er wieder ran!", verriet die Influencerin.

Das Paar, das sich vor zwei Jahren in einer romantischen Zeremonie auf Hawaii das Jawort gab, teilt regelmäßig Einblicke in sein Leben als Familie. Vor wenigen Wochen verkündeten die Turteltauben stolz auf Social Media, dass sie bald ihr drittes Kind erwarten. In einem rührenden Video posierte die Familie gemeinsam, während Töchterchen Sterling fröhlich mit Ultraschallbildern in der Hand umherlief. Nur wenige Tage nach dieser Ankündigung folgte auch schon die Bekanntgabe des Geschlechts: Die Mahomes dürfen sich auf ein Mädchen freuen. Vor drei Jahren wurden die beiden Eltern ihrer Tochter Sterling – und im November 2022 machte ihr Sohn Patrick Levon, genannt Bronze, das Familienglück perfekt.

Getty Images Brittany und Patrick Mahomes mit ihrer Tochter, September 2022

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes und Patrick Mahomes, Juli 2024

