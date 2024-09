Ben Affleck soll von Kathleen-Kennedy-Gerüchten genervt sein

Erst vor wenigen Wochen beantragte Jennifer Lopez (55) die Scheidung von Ben Affleck (52). Praktisch direkt danach entfachten die ersten Gerüchte, dass Ben schon wieder mit einer neuen Dame anbandeln würde. Angeblich soll er mit Kathleen Alexandra Kennedy ("Kick"), der Tochter von Robert F. Kennedy Jr. (70), eine kleine Romanze am Laufen haben. Jedoch zerschlugen Sprecher des Schauspielers diese Behauptungen bereits – oder versuchten es zumindest. Das anhaltende Gemunkel scheint dem "Good Will Hunting"-Darsteller nun ziemlich auf die Nerven zu gehen. Ein Insider meint gegenüber TMZ, dass die Behauptungen über sein Liebesleben "verrückt und lächerlich" seien. Sie seien nicht einmal Freunde.

Auch Insider, die Kick nahe stehen, bestätigen gegenüber dem Magazin, dass die Gesellschaftsdame selbst ebenfalls alle Verbindungen zu dem Schauspieler verneint. Dabei wurde ihr noch vor wenigen Tagen nachgesagt, dass sie schon immer für Ben geschwärmt hätte. Wie Page Six berichtete, sollen die beiden sogar gemeinsam in Los Angeles unterwegs gewesen sein. Angeblich haben sie zusammen die Polo-Lounge des Beverly-Hills-Hotels unsicher gemacht. Dass Ben aus Boston kommt, wo die Kennedys "wie Royals" behandelt werden, soll ebenfalls dazu beigetragen haben, dass sie sich gut miteinander verstehen.

Es scheint, als würde Ben sich momentan ganz auf sich und seine Familie konzentrieren wollen. Mit dem Umzug in sein neues Haus möchte er einen Neubeginn starten. Wie eine Quelle gegenüber People meinte, gehe es dem Filmstar mit seinen Entscheidungen sehr gut. "Er ist dort, wo er sein möchte: in der Nähe seiner Kinder und in einer Gegend, die er liebt", beteuerte der Informant. Ben möchte sich von nun an auf das Positive konzentrieren.

Getty Images Kick Kennedy, Tochter von Robert F. Kennedy Jr.

Thecelebrityfinder/MEGA Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im August 2024

