Nach Scheidung: Ben Affleck steuert neuen Lebensabschnitt an

Erst vor zwei Wochen wurde die Scheidung von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) offiziell. Doch schon über die vergangenen Monate hinweg schien es zwischen den beiden zu kriseln. Ben zog bereits im April dieses Jahres aus der gemeinsamen Villa aus. Mit dieser Entscheidung scheint er immer noch zufrieden zu sein. Eine anonyme Quelle verrät jetzt gegenüber People, dass es dem Schauspieler "gut geht" und er "langsam in sein neues Zuhause einzieht". Der Insider beteuert außerdem: "Er ist dort, wo er sein möchte: in der Nähe seiner Kinder und in einer Gegend, die er liebt." Außerdem genieße er seine Arbeit und konzentriere sich auf das Positive.

Jennifer scheint es ähnlich zu gehen. Eine andere Quelle erklärt gegenüber demselben Magazin: "Sie ist umgeben von Familie, Freunden und ihren Kindern. Sie schafft es immer, eine positive Einstellung zu behalten." Die Scheidung sei zwar schwierig für Jennifer, aber sie finde immer einen Weg, um weiterzumachen. Der Insider fügt hinzu: "Sie hat sehr hart daran gearbeitet, die Dinge wieder zum Laufen zu bringen, doch das war Ben egal." Auch im Netz zeigt die Musikerin, wie gut es ihr momentan geht: Auf Instagram teilte sie vor Kurzem erst eine Reihe Fotos von sich in besonders schicken, aber auch extra sexy Outfits.

In Sachen Beziehung war Ben kurz nach der Trennung schon wieder in neue Gerüchte verwickelt: Es wurde gemunkelt, der "Good Will Hunting"-Darsteller würde mit Kathleen Alexandra Kennedy (36) anbandeln. Die beiden sollen verdächtig viel Zeit miteinander verbracht haben, beide stammen aus Boston. Die Tochter von Robert F. Kennedy Jr. (70) soll angeblich schon immer für den Schauspieler geschwärmt haben. Diesen Gerüchten widersprach jetzt eine Sprecherin von Ben gegenüber People: "Nichts davon ist wahr. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt kennen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathleen Alexandra Kennedy, 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es Ben mit der Trennung wirklich gut geht? Ja, er wirkte an J.Los Seite viel trauriger als jetzt. Nein, ich glaube, er tut nur so, als würde es ihm gut gehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de