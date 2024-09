Blutige Angelegenheit: Paris Hilton gibt bei Videodreh alles

Paris Hilton (43) zeigt mal wieder, dass sie für einen glanzvollen Auftritt alles gibt – selbst wenn's wehtut! Beim Videodreh zu ihrem neuen Song "Bad Bitch Academy" landet die DJane unsanft auf ihrem Knie, während sie in einem glitzernden Pailletten-Outfit performt. In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie sie ihr blutverschmiertes Knie in die Kamera hält und fragt: "Ist da etwa Glas drin?" Als sie erfährt, es sei eine Paillette, die in der Wunde steckt, scherzt sie: "Dann fließt wohl wirklich Glitzer durch meine Adern!"

Die Situation wird schnell von einem aufmerksamen Teammitglied bemerkt, das vorschlägt, das Knie für die verbleibenden Aufnahmen einfach zu verdecken. "Die Show muss weitergehen", kommentiert die "Stars Are Blind"-Interpretin mit einem Augenzwinkern, bevor sie erneut vor die Kamera tritt. Und natürlich lässt es sich das It-Girl in alter Paris-Manier nicht nehmen, seine Fans direkt über den Vorfall zu informieren. In dem humorvollen Clip berichtet Paris weiter darüber, wie viel sie für den Dreh auf sich genommen hat und witzelt: "Ich habe Blut, Schweiß, Feuer und Tränen in dieses Musikvideo gesteckt" – eine klare Anspielung auf den vorherigen Zwischenfall am Set, bei dem ihr Wohnwagen in Flammen aufgegangen war.

Der Vorfall mit dem verletzten Knie war schließlich nicht das erste Unglück am Set von "Bad Bitch Academy". Bereits im August wurde Paris' Wohnwagen während der Dreharbeiten von einem Feuer erfasst. In den Flammen gingen einige ihrer wertvollen Besitztümer verloren, darunter Chanel-Schmuck und maßgeschneiderte Kostüme von Michael Schmidt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Hotelerbin Videos, die die verbrannten Überreste zeigen. "Es bricht mir das Herz, so viele meiner Lieblingssachen zerstört zu sehen", kommentierte die 43-Jährige. Immerhin war dabei niemand verletzt worden und glücklicherweise konnten ihre wichtigsten Schätze, darunter Fotos ihrer Kinder Phoenix (1) und London, gerettet werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hiltons Wertsachen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Paris' Engagement für ihr Musikvideo? Sehr cool, dass sie das so durchzieht! Das ist doch ganz normal für einen Profi, wie sie. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de