Brad Pitt räumt mit Gerüchten über frühere Beziehungen auf

Brad Pitt (60) behält Details über sein Liebesleben eher für sich. Tatsächlich hat er seine aktuelle Beziehung mit Ines De Ramon vor wenigen Tagen erst richtig offiziell gemacht. Wie die New York Times jetzt berichtet, soll die Romanze zwischen dem "Once Upon A Time... In Hollywood"-Star und der Ex von Paul Wesley (42) allerdings seine erste "richtige" Beziehung seit 2016 sein. Also lief über die vergangenen Jahre nichts Ernstes mit jemand anderem? Wie er in einem Interview mit der Zeitschrift verriet: "Ich weiß nicht, mit wie vielen Frauen ich in den letzten zwei, drei Jahren etwas gehabt haben soll. Nichts davon ist wahr."

Seit der Trennung von Angelina Jolie (49) im Jahr 2016 wurde Brad unter anderem mit Nicole Poturalski, Neri Oxman und Emily Ratajkowski (33) in Verbindung gebracht. Doch besonders ein Name sorgte immer wieder für Schlagzeilen: Alia Shawkat (35). Die "Arrested Development"-Darstellerin und der mehrfache Vater waren öfter bei gemeinsamen Ausflügen gesehen worden und es wurde auch gemunkelt, sie wäre sogar bei ihm eingezogen. Doch Alia hatte in einem Interview mit Vulture aufgeklärt: "Wir daten uns nicht. Wir sind nur Freunde."

Aktuell konzentriert sich Brad voll und ganz auf seine Beziehung mit Ines. Und es scheint auch nach knapp zwei Jahren immer noch ziemlich gut zwischen den beiden Turteltauben zu laufen: Im Februar soll die Schmuckdesignerin bei dem Schauspieler eingezogen sein. Im Juli steckte ein Insider demselben Magazin: "Es ist mehr eine ernsthafte Beziehung als einfach nur Dating." Brad sei "sehr glücklich" mit der US-Amerikanerin.

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon, September 2024

Getty Images Alia Shawkat, Schauspielerin

