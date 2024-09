Cathy Hummels moderiert "Kampf der Realitystars" nicht mehr

Seit Jahren gehört Kampf der Realitystars zu den erfolgreichen Trash-TV-Formaten. Zum Glück der Fans wird es im folgenden Jahr eine sechste Staffel geben – doch diese hält eine Änderung bereit: Wie RTLZWEI gegenüber DWDL bestätigt, wird Cathy Hummels (36) in der geplanten sechsten Staffel nicht wie gewohnt die Moderation übernehmen! Dem Sender zufolge liege das an einer "inhaltlichen Weiterentwicklung" und sei im besten Einvernehmen beschlossen worden.

Seitens Cathy heißt es, dass diese Entscheidung auch aus privaten Gründen getroffen wurde. In den vergangenen Jahren wurde die Ex-Frau von Mats Hummels (35) immer von ihrem Sohn Ludwig zum Dreh nach Thailand begleitet. Das sei nun jedoch nicht mehr möglich. "Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. [...] Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein", erklärt die Fernsehmoderatorin.

Diese Neuigkeit wird den einen oder anderen "Kampf der Realitystars"-Fan positiv überraschen – einigen gefiel Cathys Darbietung hin und wieder gar nicht. Für ihre Auftritte in der Show erntete Cathy regelmäßig harte Kritik. "Mittlerweile muss ich einfach vorspulen, wenn Cathy Hummels redet, es ist nicht mehr zu ertragen" und "Ich glaube, sie hat die Produktion mit irgendwas in der Hand, anders kann ich mir das einfach nicht erklären", äußerten sich die Zuschauer beispielsweise auf TikTok.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidaten bei der Stunde der Wahrheit

