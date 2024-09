Danni Büchner und ihre Kids bekommen ihre eigene TV-Show

Danni Büchner (46) startet in ein neues TV-Abenteuer! Die ehemalige Goodbye Deutschland-Teilnehmerin, die zuletzt im Allstars-Dschungelcamp für Aufsehen sorgte, bekommt ihre eigene Doku-Soap bei RTLZWEI. Ab dem 25. September können die Zuschauer in der vierteiligen Serie "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" einen tiefen Einblick in das Leben von Danni und ihren Kindern Jada (19), Joelina (24), Jenna, Diego und Volkan auf Mallorca gewinnen. "Ende 2023 tagte der Familienrat. Wir haben uns gesagt: Es passiert gerade so viel [...], es wäre eine eigene Show wert. Die Idee haben wir weitergesponnen", erklärte die TV-Bekanntheit gegenüber Bild.

Laut Danni werden die Zuschauer ein sehr reales Bild von ihrem Familienleben bekommen: "Für uns ist es eines der emotionalsten Projekte – man sieht, warum wer wie tickt oder zickt. Da knallt es mal, es wird laut oder es fließen Tränen. Der Zuschauer sitzt quasi mit uns am Frühstückstisch." Interessanterweise hatten auch die Zwillinge Jenna und Diego sowie Volkan, der sonst eher kamerascheu ist, erstmals richtig Lust, vor die Kamera zu treten. So konnten authentische Momente eingefangen werden, die das tägliche Leben der Büchners auf Mallorca zeigen. Die Dreharbeiten verliefen weitestgehend am Stück und umfassten etwa 30 Drehtage – nur für Dannis Teilnahme am Allstars-Dschungelcamp mussten diese unterbrochen werden.

Mit ihrem zweiten Anlauf hat sich das Kapitel Dschungelcamp für Danni nun erledigt. Bevor sie sich in diesem Jahr mit anderen Dschungel-Legenden in den südafrikanischen Busch wagte, hatte sie schon einmal im Jahr 2020 an der Show teilgenommen. Ein weiteres Mal bei der Sendung mitzuwirken, könne sich die 46-Jährige jedoch nicht vorstellen. "Also über eine Sache bin ich mir im Klaren: Dschungel bitte nie wieder, das war's jetzt auch! Ich bin da auch zu alt für, ich kann das nicht mehr", stellte Danni im Promiflash-Interview klar.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Realitystar

RTL Danni Büchner im Allstars-Dschungelcamp

