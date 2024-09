"Nie wieder": Daniela Büchner hat genug vom Dschungelcamp

Das Kapitel Dschungelcamp ist für Daniela Büchner (46) abgehakt! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit zog in diesem Jahr erneut in den Busch ein – verpasste aber knapp den Einzug ins Finale des Allstars-Dschungelcamps. Im Promiflash-Interview stellt Danni nun klar: Das war das letzte Mal, dass sie an der Show teilgenommen hat! "Also über eine Sache bin ich mir im Klaren: Dschungel bitte nie wieder, das war's jetzt auch! Ich bin da auch zu alt für, ich kann das nicht mehr."

Das Dschungelcamp war für die Ex von Jens Büchner (✝49) ein wichtiger Schritt, um auch mit der Vergangenheit abzuschließen. Schon vorab erklärte sie, dass sie bei ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2020 noch ganz anders gewesen sei. "Ich habe die mental schwache Danni dort abgeholt mit der stärkeren Danni und das war's dann jetzt auch. Jetzt dürfen das andere wieder übernehmen", betont sie gegenüber Promiflash.

In den vergangenen Wochen kämpfte sich die 46-Jährige durch den südafrikanischen Busch und gab dort auch einen Einblick in ihre Vergangenheit. Am Lagerfeuer erzählte sie etwa, dass sie häusliche Gewalt erleben musste. Schon als Kind musste sie mit ansehen, wie ihr Vater ihre Mutter geschlagen hat. Außerdem misshandelte einer ihrer Ex-Freunde sie: "Ich hatte jemanden kennengelernt, mit dem ich zusammen war, und der hat mich fertiggemacht. Viele Jahre beleidigt, geschlagen, angespuckt", gab Danni zu.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Danni Büchner, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Daniela Büchner im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Daniela Büchners Entscheidung, nicht erneut ins Dschungelcamp zu gehen? Nachvollziehbar, das war genug. Schade, ich mag sie im Dschungel. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de