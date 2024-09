Das fällt Jessica Haller nach OP am Rücken besonders schwer

Jessica Haller (34) unterzog sich vor wenigen Wochen einer schwierigen Operation an ihrer Wirbelsäule. Aktuell wird die einstige Bachelorette noch ambulant behandelt, um sich von dem Eingriff zu erholen. In einer Fragerunde auf Instagram bringt Jessica ihre Follower auf den neuesten Stand der Dinge und berichtet von dem langwierigen Heilungsprozess, der sie in den kommenden Monaten erwartet. Eine Sache mache ihr dabei besonders zu schaffen: "Wisst ihr, was mich am meisten fertiggemacht hat? Dass ich meine Tochter nicht heben darf, und das ein ganzes Jahr nicht."

Für Jessica werde es eine richtige Challenge, Töchterchen Hailey-Su (3) nicht zu früh wieder hochzuheben. Schließlich habe sie die Kleine auch vor ihrer Operation unter ständigen Schmerzen auf den Arm genommen. "Ich muss schauen, dass ich das alles erkläre", schreibt die 34-Jährige weiter und ergänzt: "Sie wird es verstehen. Sie ist ein sehr schlaues Mädchen!" Nichtsdestotrotz habe Jessica großen Respekt davor, wieder in ihren gewohnten Alltag zurückzukehren. Etwas Zeit zur Regeneration bleibt der TV-Bekanntheit noch, denn Hailey-Su ist während der Behandlung ihrer Mama in den besten Händen: Sie lebt gerade bei ihren Großeltern.

In einer früheren Story auf der Social-Media-Plattform zeigte Jessica ein Röntgenbild von ihrer Wirbelsäule. "Das sind sechs Schrauben, Stäbe und auch ein Implantat, da wurde die Bandscheibe rausgezogen. Das ist mein neuer Rücken", erklärte sie zu der Aufnahme. Die Vorstellung, dass all das für immer in ihrem Körper bleibt, sei für sie noch etwas befremdlich. Im Großen und Ganzen scheint Jessica jedoch froh zu sein, die Operation hinter sich zu haben: "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich das überstanden habe und das gemacht habe. Es war eine große Entscheidung und ein großer Eingriff."

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit Töchterchen Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers Wirbelsäule nach der Operation

