Gypsy Rose Blanchard zeigt Ultraschallfoto ihres Mädchens

Im Juli hatte Gypsy Rose Blanchard (33) verkündet, dass sie ihr erstes Baby erwarte. Seitdem gibt die Influencerin auf Instagram immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Gypsys neuester Beitrag lässt ihre Follower sogar schon einen ersten Blick auf das ungeborene Baby erhaschen. Bei der Aufnahme handelt es sich um ein aktuelles Ultraschallbild von Gypsys Töchterchen. "Unser süßes kleines Mädchen bei unserem Ultraschall in der 20. Woche. Sie wächst und gedeiht wunderbar", schreibt die stolze Mama in spe zu dem Schnappschuss.

In der Kommentarspalte finden sich zahlreiche Gratulationen und viele User wünschen der werdenden Mutter Glück für die kommende Zeit. Gypsy wird auch selbst unter ihrem Beitrag aktiv und antwortet sogar auf den einen oder anderen Kommentar ihrer Follower. Auf die Frage, ob sie schon kleine Tritte spüre, entgegnet die 33-Jährige: "Ja, und es ist ein unglaubliches Gefühl." Einigen Nutzern der Social-Media-Plattform ist ein Detail auf dem Ultraschallbild nicht entgangen: "Ist jemandem aufgefallen, dass sie anstatt Blanchard den Nachnamen Alcida trägt?" Gypsy stellt unter der Frage klar, dass es sich bei dem Namen lediglich um ihren zweiten Vornamen handle.

Noch ist Gypsy mit ihrem Ex Ryan Anderson (36) verheiratet. Der Erzeuger des Babys ist jedoch nicht Ryan, sondern ihr aktueller Partner Ken Urker. Vor dem im Bundesstaat Louisiana geltenden Gesetz wird das Kind wegen der bestehenden Ehe als das von Ryan angesehen, bis ein Vaterschaftstest etwas anderes beweist. "Gypsy ist sich des Gesetzes bewusst und glaubt, dass das Vorantreiben der Scheidung helfen wird, obwohl sie weiß, dass sie auch einen DNA-Test durchführen muss", erklärte ein Insider gegenüber TMZ.

Instagram / gypsyrosemedia Gypsy Rose Blanchards Ultraschallbild im September 2024

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

