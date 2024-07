Mit Video: Gypsy Rose Blanchard teilt Herzschlag ihres Babys

Gypsy Rose Blanchard (32) schwelgt aktuell im Babyglück – die Internetbekanntheit erwartet nämlich momentan ihr erstes Kind! Ihre Community nimmt die werdende Mama auf Social Media fleißig auf ihrer Schwangerschaftsreise mit. Auf Instagram teilt Gypsy nun ein emotionales Video vom Herzschlag ihres ungeborenen Kindes. Sie liegt dabei im Bett und hält einen Herzfrequenzmonitor an ihren wachsenden Bauch. "Da ist er", sagt sie freudestrahlend in die Kamera, während ihre Fans das typische Geräusch eines Herzschlags hören können. Den emotionalen Clip versieht sie mit den Worten: "Den Herzschlag unseres Babys mit einem Heim-Doppler hören."

Gypsys Community freut sich über das Video der Influencerin. Fleißig kommentieren die Social-Media-Nutzer den niedlichen Beitrag: "Herzlichen Glückwunsch, Gypsy und Ken, meine ganze Liebe geht an euch! Bitte gebt diesem Baby die Kindheit, die ihr nie hattet. Ich weiß, dass ihr tolle Eltern sein werdet", "Ich liebe es einfach zu sehen, wie glücklich und aufgeregt euch das macht. Ihr habt dieses Baby wirklich verdient" und "Wie aufregend!" Obwohl ihre Fans unter dem Clip schon wild über das Babygeschlecht spekulieren, äußerte sich Gypsy bisher noch nicht dazu, ob ihr Ungeborenes ein Junge oder ein Mädchen wird.

Vergangene Woche verkündete Gypsy ihre Schwangerschaft auf derselben Social-Media-Plattform. "Wir sind stolz darauf, zu verkünden, dass wir unser erstes Kind im Januar 2025 erwarten", schrieb sie zu einer Collage aus fünf Bildern, die sie und ihren Partner Ken Urker zeigen. Die werdenden Eltern hielten auf den Schnappschüssen Ultraschallbilder und einen kleinen Kinderpullover mit der Aufschrift "Hi" in die Kamera. Überglücklich schauten die beiden immer wieder in die Linse – oder sich verliebt in die Augen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy Rose Blanchard Babybauch im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gypsy solche intimen Einblicke im Netz teilt? Ich finde das total schön. Überhaupt nicht gut, das sollte sie privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de