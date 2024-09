Katy Perry verrät: Das turnt sie bei einem Mann besonders an

Katy Perry (39) nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Podcast "Call Her Daddy" mit Moderatorin Alex Cooper (30) spricht die Sängerin Klartext und plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen, dass dieser Anblick eines Mannes sie ganz wuschig macht. Besonders attraktiv finde es die "Dark Horse"-Interpretin, wenn "ein Mann die Küche aufräumt, das Geschirr spült und alle Schranktüren geschlossen hat." Spielt sie damit vielleicht auf ihren Partner Orlando Bloom (47) an? Immerhin verrät Katy auch, was den Mann dann als Belohnung erwartet: eine orale Befriedigung.

Ihre Geste, die sie nach getaner Arbeit einem Mann erweist, sei für Katy ihre "Sprache der Liebe". Materielles habe für die 39-Jährige wenig Wert. Sie brauche als Liebesbeweis "keinen roten Ferrari! Ich kann mir selbst einen roten Ferrari kaufen. Spül einfach das verdammte Geschirr und du bekommst einen Blowjob – so einfach ist das." Katy sorgte in der Vergangenheit mit ihrer offenen Art schon ab und an für Aufsehen. Ihren neuen Song "Lifetimes" kündigte die Musikerin beispielsweise mit freizügigen Bikini-Bildern an.

Ob Orlando Katys sexuellen Fantasien gerecht werden kann? Die "Firework"-Interpretin und der "Fluch der Karibik"-Star sind bereits seit rund acht Jahren ein Paar. Nach einer kurzen Beziehungsunterbrechung verlobten sich Katy und Orlando im Jahr 2019. Das Liebesglück perfekt machte vor rund vier Jahren die gemeinsame Tochter Daisy Dove.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2021

