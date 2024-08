So sexy kündigt Katy Perry den Release ihres neuen Songs an

Katy Perry (39) genießt den Sommer in vollen Zügen – und zwar in einem süßen Bikini! Auf Instagram veröffentlicht die Sängerin jetzt einen Beitrag, mit dem sie ihren neuen Song "Lifetimes" ankündigt, auf den Fans sogar nicht mehr allzu lange warten müssen. Auf den Schnappschüssen befindet sie sich am Strand und posiert in einem Bikini mit Zebramuster. "'Lifetimes' kommt morgen um 15 Uhr heraus!", schreibt sie dazu sichtlich aufgeregt in Großbuchstaben.

Und Katys Fans scheinen ebenso begeistert. Während ihr einige Nutzer mit Kommentaren wie "Du siehst umwerfend aus!" und "Wie immer wunderschön" Komplimente zukommen lassen, freuen sich viele auch auf die kommende Musik der "Firework"-Interpretin. "So aufgeregt wegen dieses Tracks! Wir werden den Sommer mit diesem Knaller ausklingen lassen!", betont ein Follower. Dem schließt sich ein weiterer an: "Let's Go! Ich kann es kaum erwarten, mit meinem Baby dazu zu tanzen."

Da bleibt nur zu hoffen, dass das Lied besser ankommt als "Woman's World", mit dem sie nach vier Jahren Pause kürzlich ihr Musik-Comeback feierte. Eigentlich war es als Hymne für Frauen geplant – wurde im Netz aber ordentlich kritisiert. Für viele stellte es ein Problem dar, dass der Song von drei Männern geschrieben und von vier männlichen Produzenten produziert wurde. "Katy flippt momentan aus, weil sie sich des Feedbacks, das 'Woman's World' erhält, sehr bewusst ist", erklärte daraufhin ein Insider gegenüber Daily Mail ihre Gefühlslage.

Getty Images Katy Perry im März 2024

Getty Images Katy Perry, Sängerin

