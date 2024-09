Nach "Ex on the Beach": Micha und Edda führen eine Beziehung

Ein Ex on the Beach-Happy-End für Edda! Zuletzt war die Blondine in der Villa der Verflossenen in Mexiko auf ihre Ex-Freunde Ryan Wöhrl und Paddy getroffen – spätestens da war klar: Eine Beziehung wird sie mit den beiden nicht noch mal führen. Doch ihre neue Liebe hat sie dort dennoch gefunden. Wie sich bei dem "Ex on the Beach Nachspiel" auf YouTube herausstellt, ist die Reality-TV-Bekanntheit nun mit ihrem Mitstreiter Micha zusammen!

Micha habe Edda direkt nach seinem Rauswurf aus dem Format angeschrieben. "Ich hab mir gedacht: 'Scheiße, habe ich mir jetzt die Frau meines Lebens durch die Lappen gehen lassen'", erinnert sich der Unternehmer zurück. Zu Beginn waren trotz der gemeinsamen Zeit bei "Ex on the Beach" mehrere Treffen nötig, um sich besser kennenzulernen. Seither sehen die beiden Turteltauben sich so gut wie jeden Tag und leben mehr oder weniger schon zusammen. Das Startdatum ihrer Beziehung ist der 16. April. "Wir lieben uns und wir sind glücklich", fasst Micha abschließend zusammen.

Edda und Micha waren also bereits mit Beginn der "Ex on the Beach"-Ausstrahlung ein Paar. Mitanzusehen, wie sie sich in der Villa mit ihren Ex-Partnern und den weiteren Mitstreitern vergnügen, war für beide nicht leicht. "Die Zeit ist ganz hart. Jedes Mal wird mir schlecht, Herzrasen,...", gibt Micha im Nachspiel zu. Auch seine Liebste habe gezeigt, wie eifersüchtig sie sein kann. Wegen der Geschehnisse im TV sei es sogar zu dem einen oder anderen Streit gekommen. Doch darum muss sich das Paar wohl nun keine Sorgen mehr machen – die fünfte Staffel "Ex on the Beach" ist vorbei.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr mit der Beziehung von Edda und Micha gerechnet? Nee, das überrascht mich total. Ja, das habe ich kommen sehen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de