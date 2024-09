Niedliches Foto: So groß ist Molly-Mae Hagues Tochter schon

Molly-Mae Hague (25) teilte ein hinreißendes Foto ihrer Tochter Bambi! In ihrer Instagram-Story postete die britische Love Island-Bekanntheit einen neuen Schnappschuss der Einjährigen, auf dem Bambi frech in die Kamera grinst. Die Kleine steht ihrer berühmten Mama in Sachen Styling in nichts nach: Sie trägt eine lässige Jeans, eine rote Jacke mit Leo-Print und Sneaker. Die Haare sind zu zwei niedlichen Zöpfen gebunden. "Das erwachsenste und schönste Mädchen, das ich je gesehen habe", schwärmte Molly-Mae dazu.

Privat ist bei Molly-Mae gerade viel los. Erst vor einem Monat gab die Influencerin die Trennung von ihrem Verlobten Tommy Fury (25) bekannt. Das hinterlässt auch Spuren bei ihrer gemeinsamen Tochter, wie Molly-Mae kürzlich in ihrer Story erzählte. Sie vermutet, dass Bambi seit der Trennung unter Bindungsängsten leidet. "Es ist unheimlich. Ich kann nicht auf die Toilette gehen oder den Raum verlassen oder irgendetwas tun, ohne dass sie sich die Augen aus dem Kopf weint", gab die Britin zu. Sie glaube, dass ihre Tochter mitbekommt, dass bei den Eltern gerade etwas nicht stimmt.

Die Trennung von Molly-Mae und Tommy überraschte viele Fans. Kennengelernt hatten sie sich bei "Love Island" und waren danach rund fünf Jahre ein Paar. Zu den genauen Gründen für das Liebes-Aus äußerten sich die beiden bislang nicht, aber es kamen bereits Gerüchte auf, dass der Boxer fremdgegangen sei.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues Tochter Bambi

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

