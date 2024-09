Prinz Carl Philip und seine Sofia zeigen sich nach Babynews

Prinz Carl Philip (45) und Prinzessin Sofia (39) teilten diese Woche wundervolle Neuigkeiten mit der ganzen Welt: Die schwedischen Adeligen erwarten ihr viertes Kind. Nun zeigte sich das Ehepaar zum ersten Mal nach den Baby-News in der Öffentlichkeit. Die beiden starteten ihren zweitägigen Besuch im Herzogtum Värmland und werden voraussichtlich weitere Termine in Arvika, Eda und Karlstad wahrnehmen. Auf Fotos, die Hello! vorliegen, sieht man das glückliche Paar bei seiner Teilnahme an der Einweihung eines neuen Gebäudes von Volvo. Die schwangere Sofia legte in einem schicken Outfit, das aus einer schwarzen Anzughose und einem weißen Pulli bestand, einen eleganten Auftritt hin. Um die Schultern trug das ehemalige Model einen blau-weißen Schal.

Am Montag verkündete der schwedische Palast auf seinem offiziellen Instagram-Account, dass sich das Ehepaar über weiteren Nachwuchs freuen darf: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben das große Vergnügen, verkünden zu können, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet." Doch damit nicht genug: Auch den ungefähren Geburtstermin teilte das Königshaus mit: "Sofia geht es gut und der Nachwuchs wird für Februar 2025 erwartet."

2008 lernten sich Carl Philip und Sofia bei einem Mittagessen mit Freunden kennen. Zwei Jahre später bestätigte der Palast dann die Beziehung der beiden. 2015 gaben sie sich in der Schlosskirche zu Stockholm das Jawort. In den darauffolgenden Jahren durften sie sich über die Geburt ihrer drei Söhne Alexander, Gabriel und Julian freuen. Ob sie diesmal einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, verrieten Carl Philip und Sofia noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit den Kindern Alexander, Gabriel und Julian

Anzeige Anzeige

Prinz Julians Taufe, August 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Prinzessin Sofias Look? Total stylish! Sie sieht fabelhaft aus. Ich bin etwas enttäuscht, dass man den Babybauch gar nicht gesehen hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de