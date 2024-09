Trauriges Geständnis: Eve hatte eine Eileiterschwangerschaft

Die Musikerin und Schauspielerin Eve (45) ist stolze Mama ihres zweijährigen Sohnes Wilde und könnte wohl nicht glücklicher sein. Doch der Weg zu ihrem heutigen Familienglück war für die Rapperin alles andere als leicht, wie sie in ihren neuen Memoiren "Who's That Girl?" berichtet. "Es war 2006, und ich drehte noch meine Fernsehserie 'Eve', als ich erfuhr, dass ich schwanger war", schreibt sie. Doch tragischerweise handelte es sich um eine Eileiterschwangerschaft, weshalb sie das Kind verlor. "Ich musste mich einer Notoperation unterziehen", erinnert sie sich an dieses dunkle Kapitel in ihrem Leben.

Statt sich nach diesem tragischen Vorfall eine Auszeit zu nehmen, kehrte die 45-Jährige bereits nach zwei Wochen zurück ans Set ihrer TV-Show. Ihre Eileiterschwangerschaft hielt sie geheim und begründete ihre Abwesenheit mit einer ausgedachten Blinddarmentzündung. In ihrer Biografie schreibt sie nun erstmals offen über das Erlebte. "Ich weiß nicht, warum ich alle am Set angelogen und gesagt habe, dass mein Blinddarm geplatzt sei, wirklich nicht. Vielleicht, weil ich mich selbst belogen habe", reflektiert sie emotional.

Nach den tragischen Erlebnissen genießt Eve ihr Familienglück heute umso mehr. Den Vater ihres Kindes traf die Schauspielerin im Jahr 2010. In Maximillion Cooper, einem britischen Geschäftsmann, fand sie offenbar die große Liebe. Im Jahr 2013 hielt der Unternehmer um ihre Hand an. Ein Jahr später folgte ihre Traumhochzeit. Für ihren Liebsten zog die Rapperin sogar nach London, wo sie heute mit seinen vier Kindern aus einer früheren Ehe und ihrem gemeinsamen Sohn Wilde ihr Familienglück genießt.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealeve Eve und ihr Sohn Wilde im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Eve, Rapperin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Eve so offen über ihre Erfahrungen berichtet? Ich finde das toll. Viele Frauen können das sicher nachempfinden. Ich finde, das sollte privat bleiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de