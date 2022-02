Herzerwärmende News von der Rapperin Eve (43)! Im Oktober 2021 verkündete die Beauty, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Gemeinsam mit ihrem Partner Maximillion Cooper freute sie sich öffentlich im Netz auf ihr Baby und teilte regelmäßige Updates und Babybauch-Fotos. Nun teilte sie einen ganz besonderen Beitrag auf Social Media: Eve zeigte ein Bild ihres Neugeborenen, denn ihr Kind ist endlich da!

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie das niedliche Foto, auf dem ihr kleines Baby in einem Körbchen schläft. Darunter schreibt Eve: "Unser wunderschöner Junge wurde am 01. Februar 2022 geboren. Wilde Wolf Fife Alexander Somers Cooper. Worte können dieses Gefühl nicht beschreiben." Die 43-Jährige verriet also zugleich, das Geschlecht ihres Kindes, den Namen und das Geburtsdatum. Schon jetzt scheint sie total vernarrt in ihren Wilde Wolf zu sein.

Und auch ihre Community ist total aus dem Häuschen wegen der putzigen News und schwärmen von dem Namen. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch Eve. Er ist wunderschön und ich liebe den Namen sehr", schrieb eine Userin. Eine andere Followerin scherzte über die Länge des Namens: "Er wird seinen Namen niemals auf irgendwelchen Unterlagen unterbringen können."

Instagram / therealeve Das Baby von Rapperin Eve, Februar 2022

Instagram / therealeve Eve und ihr Partner Maximillion Cooper

Getty Images Eve, 2019

