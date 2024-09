Wie Mama: Kendall Jenner trägt plötzlich Kurzhaarschnitt

Und ganz plötzlich sieht Kendall Jenner (28) Mama Kris Jenner (68) wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Das Model ist eigentlich für seine lange, dunkle Mähne bekannt. Doch von der scheint Kendall sich jetzt verabschiedet zu haben: Auf den Bildern einer neuen Kampagne posiert sie gewohnt sexy, aber plötzlich mit einem frechen Kurzhaarschnitt. Auch bei Instagram teilt die US-Amerikanerin die Aufnahmen mit ihrem neuen Look – und ihre Fans sind begeistert. "Oh, Kendall, ich liebe die kurzen Haare. Du bist unglaublich", kommentiert ein User, und weitere schließen sich an: "Ja, diese Haare sind super!" Inspiration könnte die Laufstegschönheit sich bei Mama Kris geholt haben, denn ihre kurzen, schwarzen Haare sind bekanntlich ihr Markenzeichen.

Kendalls Familie – der Kardashian-Jenner-Clan – ist bekannt für seine stets makellose Präsentation. Sowohl ihre Schwestern Kim (43), Khloé (40), Kourtney (45) und Kylie (27) als auch Mama Kris zeigen sich bei Events und im Netz meist mit perfektem Make-up und einwandfreiem Styling. Die 28-Jährige setzt ab und zu aber auch auf Natürlichkeit. Manche ihrer Fans sind sich dennoch sicher, dass sie hier und da nachhalf. Vor allem ein TikTok-Video, das Kendall im April postete, brachte die Fans zu heftigen Spekulationen. "Wow, jetzt holen sie die Operationen der letzten Jahre ein. Ich erkenne sie gar nicht wieder", ist ein User sich in den Kommentaren sicher. "Sie hat definitiv etwas im Gesicht machen lassen. Durch Filler und das Botox kann sie kaum noch lächeln", meinte auch ein weiterer.

Die Diskussion über ihr Aussehen dürfte Kendall aber relativ egal sein, denn als Model gehört sie aktuell zu den erfolgreichsten überhaupt. Und der Erfolg kommt nicht von irgendwoher, glaubt der Realitystar selbst. Zu Gast im Podcast "Anything Goes" erklärt sie, dass sie sich alles selbst erarbeitet habe. "Ich denke, ich hatte sehr viel Glück. Aber ich hatte auch meine eigenen Herausforderungen, sei es, dass ich überarbeitet war oder einen Job nicht bekommen habe, den ich wirklich gerne bekommen hätte", meinte sie. Besonders schwer sei es für sie gewesen, oft und lange von ihrer Familie getrennt sein zu müssen. Hinzu kommen immer wieder Selbstzweifel, so Kendall: "Ich hatte wirklich dunkle Nächte, in denen ich in irgendwelchen Städten war und mich hysterisch in den Schlaf geweint habe, weil ich seit Monaten nicht mehr zu Hause und die ganze Zeit über alleine war."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner

Anzeige Anzeige

Mert Alas/Calvin Klein/MEGA Kendall Jenner, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Kendalls neue Frisur? Oh je, das steht ihr gar nicht. Super, sie kann wirklich alles tragen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de