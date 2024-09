"Beauty & The Nerd"-Umstyling: Die Nerds bekommen neue Looks

Bei Beauty & The Nerd steht in der vierten Folge das große Umstyling an. Nur Babus Nerd Kilian und Shellys Teampartner Sam haben heute die Möglichkeit zu einem völlig neuen Look. Für diesen ist selbstverständlich wieder Thomas Rath (57) zuständig. Der Modedesigner nimmt sich vor: "Ich möchte aus den Nerds folgendes rausholen: Mehr Selbstbewusstsein, weil jeder Mensch ist schön." Dann ist es auch schon so weit: Kilian strahlt mit dunklen Haaren, einer Brille und lässigen Klamotten. Seine Verwandlung kommt bei den Beautys gut an. Babu findet: "Du siehst fresh aus." Auch ein kleines Makeover hat er bekommen. "Du bist ein bisschen geschminkt wie Johnny Depp (61)", freut sich seine Teampartnerin. Und wie findet Kilian seinen neuen Look? "Mir gefällt es, ich finde es sehr cool", freut sich der Deadpool-Nerd.

Auch Sam darf sich über einen neuen Look freuen. Der Schifffahrts-Nerd boxt selbstbewusst durch die transparente Wand und zeigt den Beautys sein neues Erscheinungsbild. Sam überzeugt mit dunklen Haaren und einer coolen Sonnenbrille. Sein Outfit ist lässig – er trägt ein Hemd zu einer weißen Hose. "Oh mein Gott", kann seine Teampartnerin Shelly ihren Augen nicht trauen. Beim Blick in den Spiegel findet Sam: "Der sieht aber geil aus, der Typ."

Während Kilian und Sam sich schon über ihre neuen Looks freuen, sind Joelle und Collin erst in der kommenden Folge dran. Jedoch gibt es auch einen Nerd, der keine Chance auf ein Umstyling hat. Linda (29) und Pierre mussten die Show kurz zuvor verlassen. Salvatore und Joelle hatten die Qual der Wahl, da sie beide Challenges gewonnen hatten. Sie entschieden sich für die stärkere Konkurrenz, die in dem Fall Linda und Pierre war.

Anzeige Anzeige

ProSieben "Beauty & The Nerd"-Kilian bei seinem Umstyling

Anzeige Anzeige

ProSieben Beauty & The Nerd-Sam nach seinem Umstyling

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die neuen Looks der Nerds? Ich finde, sie sehen total gut aus! Na ja, ist finde, sie sehen total kostümiert aus... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de