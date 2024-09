Brüder-Zerwürfnis: Hängt Oasis-Reunion am seidenen Faden?

Noel (57) und Liam Gallagher (51) haben ihre Fans im vergangenen Monat in Aufregung versetzt, als sie ankündigten, dass Oasis nach 15 Jahren erneut auf Tour gehen wird. Die Brüder, die sich 2009 in einem bitteren Zwist beruflich voneinander getrennt hatten, scheinen für die Reunion wieder zueinandergefunden zu haben. Ein Insider behauptet gegenüber Heat Magazine allerdings, dass sich das ganz schnell ändern könnte: "Eine Situation kann jederzeit eskalieren, und die gesamte Show müsste abgebrochen werden." Der Informant fügt hinzu, dass die Wiedervereinigung nicht die jahrelange Feindschaft zwischen den Brüdern auslöschen könne. "Sie wissen, dass sie eine Menge Geld verdienen und ihre Fanbase glücklich machen können, aber das nimmt ihnen nicht den ganzen Schmerz, der zwischen ihnen liegt. Ein einziger bissiger Kommentar könnte ausreichen, um alles wieder zum Explodieren zu bringen."

Auch die Fans scheinen bereits eine erneute Eskalation zu befürchten. "Liam und Noel werden sich zerstritten, getrennt und einander umgebracht haben, bevor ich überhaupt aus der Warteschlange komme", witzelt ein Nutzer auf X. Ein anderer ergänzt: "Bis ich endlich versuche, ein Ticket zu bekommen, haben die beiden sich schon wieder gestritten und getrennt." Der Hintergrund dieser vorsichtigen Stimmung ist die dramatische Geschichte der Brüder, die 2009 während einer Tournee in Frankreich endgültig im Streit auseinandergingen.

Kayley Cornelius, eine PR-Expertin, äußerte sich gegenüber Daily Star bereits besorgt darüber, dass sich der erneut drohende Streit vor allem um Lizenzen und Geld drehen könnte. Besonders Noel würde als Hauptsongschreiber von der Reunion profitieren. "Die Rechte an einem der Top-Songs von Oasis können leicht mehrere Millionen pro Nutzung einbringen. Da der Verkauf von Eintrittskarten in der Musikindustrie bekanntermaßen nicht zu den größten Einnahmequellen für Künstler gehört, wird Noel durch Songrechte und Lizenzverträge wahrscheinlich am meisten an der Wiedervereinigung verdienen", erklärte sie. Liam könnte sich dementsprechend benachteiligt fühlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher, 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es erneut zu Streit kommt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen... Nein, sie reißen sich dieses Mal zusammen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de