Oasis-Reunion: Mama brachte Noel und Liam Gallagher zusammen

Oasis feiert tatsächlich seine große Wiedervereinigung. Etwas, an das viele Fans vermutlich nicht mehr zu glauben wagten, denn das Verhältnis der Bandgründer Noel (57) und Liam Gallagher (51) schien nicht mehr zu retten. Über ein Jahrzehnt galten sie als schlimm zerstritten. Eine entscheidende Rolle bei der Versöhnung der Brüder soll ihre Mutter Peggy gespielt haben. Laut eines Insiders wurde Peggy an ihrem 80. Geburtstag von Liam zu einem Wellnesstag eingeladen – und sie nutzte die Gelegenheit, um ihn zu überreden, auf Noel zuzugehen. "Peggy hat Liam gesagt, dass er den Riss kitten soll und sie hofft, dass es zu einer Versöhnung kommt. Sie war in einer nachdenklichen Stimmung und meinte, dass es das beste Geburtstagsgeschenk wäre, wenn sie endlich einige Schritte zur Beilegung ihrer Fehde machen würden", erzählte die Quelle weiter gegenüber The Sun.

Liam nahm sich die Bitte seiner Mutter offenbar zu Herzen, vor wenigen Tagen folgte dann die große Überraschung: Der 51-Jährige und sein älterer Bruder haben es geschafft, ihre Differenzen beizulegen und Oasis wiedervereint. Einem anderen Insider zufolge stellten die beiden bei einem Telefonat fest, dass die Band ihr gemeinsamer Nenner ist: "[Noel] hat mit Liam telefoniert und sie sind sich einig. Sie wissen, dass diese Reunion in die Musikgeschichte eingehen wird." Zwar bedeute das nicht, dass die Geschwister nun wieder ein inniges Verhältnis haben, aber ihnen sei bewusst gewesen, dass es "jetzt oder nie heißt". "Sie werden beide nicht jünger und die Nachfrage ist riesig", erklärte der Informant.

Nach 15 Jahren geht es für Oasis jetzt wieder auf Tour. Das verkündete die Gruppe stolz auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu gab es auch ein Bild, auf dem Liam und Noel gemeinsam posieren. "Die Waffen stehen still. Die Sterne habe sich aufeinander abgestimmt. Das große Warten hat ein Ende. Kommt und seht. Es wird nicht im Fernsehen übertragen", lauteten die verheißungsvollen Worte unter dem Post. Nur wenig später folgten die Tourdaten für das kommende Jahr. Die Rocker werden unter anderem in Irland und Großbritannien auftreten. Und die Begeisterung der Fans war groß – sogar so groß, dass die offizielle Website am Dienstag kurzzeitig zusammenbrach.

Noel und Liam Gallagher im November 2008 in Mailand

Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

