Demi Moore kämpfte an diesem Set mit Gesundheitsproblemen

Demi Moore (61) hat während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Substance" mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen gekämpft. Die 61-jährige Schauspielerin entwickelte eine Gürtelrose und verlor etwa neun Kilogramm während einer einwöchigen Dreh-Pause im Jahr 2022. Die hohe Intensität am Set sei die Ursache für ihre Gesundheitsprobleme gewesen, verriet sie gegenüber Variety. In demselben Interview sprach Demi auch über die emotionalen und physischen Herausforderungen einer besonders aufwühlenden Szene, die sie 45 Mal drehen musste.

In der Szene bereitet sich Demis Figur auf eine Verabredung vor und geht immer wieder zum Spiegel, um Make-up aufzutragen und wieder zu entfernen, weil sie Angst hat, alt auszusehen. Sie betonte, dass diese Szene, die von Regisseurin Coralie Fargeat gefordert wurde, eine der "herzzerreißendsten Momente im Film" sei. Demi reflektierte auch über ihre Karriere und erklärte, dass sie sich selbst nun mehr wertschätzt als je zuvor. Anstatt sich von ihrem Alter einschränken zu lassen, genießt sie es, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Sie betonte, dass die Filmindustrie mittlerweile interessantere Rollen für Frauen mittleren Alters biete: "Dein 60. Lebensjahr ist nicht mehr das, was es einmal war." "The Substance" vermittle daher eine wichtige Botschaft über die Rolle von Frauen in Hollywood.

Der Horrorfilm beleuchtet das Thema des Alterns in Hollywood auf eine innovative Weise, berichtet Mirror. Demi spielt darin die Schauspielerin Elisabeth Sparkle, die eine experimentelle Droge verwendet, um eine jüngere Version von sich selbst zu erschaffen. Diese jüngere Version wird von Margaret Qualley (29) dargestellt. Der Film thematisiert die Schwierigkeiten, mit dem eigenen Körper und den Veränderungen, die mit dem Älterwerden einhergehen. "The Substance" soll am 20. September 2024 in die Kinos kommen.

Getty Images Demi Moore bei einer Filmpremiere im Juni 2024

Getty Images Demi Moore beim Cannes Filmfestival 2024

