Ganz frisch Papa: Darius Zander teilt emotionalen Einblick

Die beiden sind im Babyglück! Seit zwei Tagen sind der Musiker Darius Zander (40) und die einstige Bachelor-Gewinnerin Jennifer Lange (30) Eltern des kleinen Anton. Der frischgebackene Vater hat sich dazu entschieden, einen Instagram-Account zu eröffnen, auf dem er nun regelmäßig Updates aus dem Leben seiner kleinen Familie geben möchte. Dazu schrieb er: "Ich bin Vater. Das ist das Ultrakrasseste, Schönste. Wir haben eine lange Hausgeburt zusammen erlebt. Ich war von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei." In einem Clip schwärmte Darius weiter von seinem Sohn und der Geburt: "Das war eine sehr intensive Geburt. [...] Aber mit Abstand das aller Ergreifendste und Schönste."

Auch Jenny meldete sich auf Social Media zu Wort. "Ich werde noch ein paar Tage offline bleiben und diese wundervolle, einzigartige Kuschel- und Kennlernzeit genießen." Die Influencerin freue sich aber bereits, ihrer Community von der Geburt berichten zu können. Zudem bedankte sich Jennifer für die zahlreichen Glückwünsche, die sie und ihr Partner zu Antons Geburt erhalten haben. Der frischgebackenen Mama scheint es außerdem schon richtig gut zugehen, wie eine Instagram-Story von Darius vermuten lässt: "Oma und Opa zu Besuch", schrieb er zu einem Bild, das Jennifer und die Großeltern des Jungen zeigt. Dabei sitzt die 30-Jährige am Esstisch und lächelt in die Kamera.

Am Mittwoch verkündeten Jennifer und Darius die freudige Nachricht der Geburt ihres Sohnes. "Anton kam am 02. September um 20:06 Uhr zu Hause zur Welt. Wir können unser Glück nicht in Worte fassen", hieß es auf der Social-Media-Plattform. Zu der Geburtsverkündung teilten sie ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und ihrem Baby. Jennifer und Darius sind bereits seit rund drei Jahren ein Paar. Nachdem sich die beiden im Mai verlobt hatten, ging alles Schlag auf Schlag: Im August folgte erst die standesamtliche Hochzeit und nun die Geburt ihres Kindes.

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im Mai 2024

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander mit ihrem Neugeborenen

